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"قناة 13" تكشف معلومات جديدة عن عملية "ريحان" في جنين

25 كانون أول / ديسمبر 2020 03:20

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت قناة عبرية معلومات جديدة عن عملية "ريحان" التي قتلت فيها مستوطنة إسرائيلية الأحد الماضي غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة "13" العبرية، أن منفذ العملية كمن للمستوطنة في حرش "ريحان" غربي المحافظة حتى وصلت إلى المكان خلال ممارستها الرياضة؛ فقتلها بحجر على رأسها وأخفى جثتها وانسحب من المكان.

وادّعت القناة أن المعتقل اعترف بتنفيذه العملية على خلفية قومية (مقاومة)، وبدافع فردي.

وأشارت إلى أن المعتقل الفلسطيني في الأربعينيات من عمره، واعتقل على قضايا سابقة.

وكانت مستوطنة قُتلت الأحد الماضي في الحرش المذكور قريبًا من مستوطنتها، وعثر على جثتها بعد ساعات من عمليات البحث.

ولفتت القناة إلى أن المحكمة أصدرت أمرًا بحظر نشر تفاصيل إضافية عن القضية إلى حين انتهاء التحقيق.

ترجمة: صفا

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