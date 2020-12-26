زيت السمك.. تعرف على أهم فوائده الصحية

يحتوي زيت السمك على أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة التي توجد في أنواع معينة فقط من الأسماك والخضراوات والكبسولات، ولا تنتج أجسامنا هذه الأحماض الدهنية ولا يمكن تناولها إلا من خلال نظام غذائي أو كبسولات للفرد.

ووفقا تلقرير موقع " onlymyhealth" توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة في زيوت من أنواع معينة من الأسماك والخضراوات ومصادر نباتية أخرى، وتساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية في جسمك، كما يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الدهون الثلاثية إلى الإصابة بأمراض القلب أو حتى السكتة الدماغية.

الفوائد الصحية لزيت السمك



زيت السمك له آثار إيجابية على الأشخاص الذين يعانون من الالتهاب والألم حيث تساعد الأحماض الدهنية Omdga-3 في تقليلها.،كما أنها تساعد في منع تخثر الدم، علاوة على ذلك ، فهو يساعد في منع مشاكل القلب، لذلك فإن زيت السمك له مجموعة كبيرة من الفوائد ويجب أن يستهلكه الناس حسب ما يسمح به الطبيب، وفيما يلي الفوائد الصحية لزيت السمك:

1. يخفض ضغط الدم



تقول العديد من الدراسات أن زيت السمك يساعد في خفض مستويات ضغط الدم، فالأشخاص الذين يتناولون مكملات زيت السمك غالبًا ما يكون لديهم ضغط دم متوازن ولا يتعين عليهم مواجهة مشاكل ارتفاع ضغط الدم. وتساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك في أداء هذه الوظيفة.

2. يساعد على فقدان الوزن



إلى جانب ممارسة الرياضة والنظام الغذائي السليم، يمكن أن يساعد زيت السمك أيضًا في نظام فقدان الوزن، ويحسن تكوين الجسم ويقلل من عوامل الخطر لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة. لا يساهم زيت السمك بشكل مباشر في إنقاص الوزن ولكنه يساعد بشكل غير مباشر في إنقاص الوزن.





3. الحفاظ على صحة العين



تحتوي الأسماك مثل السلمون والسلمون المرقط والأنشوجة والتونة على كمية عالية من أوميجا 3 الموجودة فيها، ويمكن لهذه الأسماك التي تحتوي على زيت في أمعائها وأنسجة الجسم أن توفر مستويات عالية من زيت السمك الغني بالأوميجا 3، لذا إذا كنت لا تأكل المأكولات البحرية ، فإن البديل الجيد هو كبسولات زيت السمك، فسوف يلعبون دورًا رئيسيًا في التمتع بصحة جيدة للعين.

4. تعزيز الجلد



فائدة أخرى لتناول مكملات زيت السمك هي أنه يساعد في تقوية بشرتك، يعد النظام الغذائي المتوازن الذي يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية والعناصر الغذائية الأخرى طريقة جيدة جدًا للحفاظ على روتين العناية بالبشرة.

5. يقلل من دهون الكبد



يساعد زيت السمك أيضًا في تقليل الالتهاب الذي يؤدي إلى تقليل الدهون في الكبد ، مما يجعله يعمل بشكل صحيح. تشمل أمراض الكبد مرض الكبد الدهني غير الكحولي حيث يتم تخزين الدهون في الكبد ، مما يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، وتساعد كبسولات زيت السمك في تقليل أعراضه ودهون الكبد.

6. يقلل من مخاطر الاصابة بالنوبات القلبية



من خلال خفض ضغط الدم ، والدهون الثلاثية ، والمساعدة في إنقاص الوزن وزيادة الكولسترول الجيد في الجسم ، يلعب زيت السمك دورًا رئيسيًا في الحد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والعديد من مشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى، لذلك فإن مكملات زيت السمك أو السمك تساعد في تحسين عوامل الخطر التي تؤدي إلى مشاكل القلب.

7. قد يساعد في علاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية



أوميجا 3 ضروري لوظائف المخ ويمكن الحصول عليها بكميات كبيرة من زيت السمك. قد ينتج عن انخفاض مستويات أوميغا 3 مستويات في الدم لذلك فإن استهلاكها مهم للجسم، يمكن أن يساعد زيت السمك أيضًا في تقليل أعراض الاكتئاب.

8. يحسن صحة العظام



يعتبر الكالسيوم وفيتامين د من العناصر الغذائية الهامة لصحة العظام. ومع ذلك ، فإن الأحماض الدهنية أوميغا 3 تساعد أيضًا في سرد ​​حالات مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل في سن الشيخوخة. يمكن أن يساعد تناول أوميغا 3 من زيت السمك في تحسين كثافة المعادن في العظام.