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أخبار » الأسرة و المجتمع

6 نصائح لتحسين الحالة الصحية للأطفال

26 كانون أول / ديسمبر 2020 06:48

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يعتبر رعاية الأطفال أمر بالغ الأهمية نريد الأفضل لصحتهم وسلامتهم، غالبا ما يكون الآباء أكثر حرصًا مع أطفالهم، خاصةً عندما يعانون من حالة أو مرض معين لا يؤثر على صحتهم فحسب، بل يؤثر أيضا على حياتهم اليومية العادية، في هذا التقرير نقدم نصائح لتحسين رعاية عند الأطفال

التغذية للطفل

يجب اتباع بعض القيود الغذائية من قبل الأطفال الذين يعانون من حالات مثل مرض السكري، أو المضاعفات الناجمة عنه، يمكن أن يساعد تقليل تناول السكر والملح، وضمان الترطيب المناسب، وتجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، بشكل كبير على تقليل مخاطر حدوث أي مضاعفات في الكلى عند الأطفال.

النشاط البدني المنتظم

يجب تضمين النشاط البدني المنتظم للأطفال،  مثل اللعب والجري وما إلى ذلك في رويتنهم اليومى، يساعد هذا في الحفاظ على تشغيل جميع وظائف الجسم بكفاءة يساعد في تقليل مخاطر ظهور الأمراض الجديدة، وإدارة أفضل للأمراض الموجودة.

الحفاظ على كتلة الجسم للأطفال

يجب على الآباء التأكد من أن أطفالهم يقعون في فئة مؤشر كتلة الجسم الصحي، حيث يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والحالات، كما أن لها تأثيرًا سلبيًا على صحة الكلى.

الخضوع للفحوصات المنتظمة

من المهم إجراء فحوصات منتظمة للأطفال الذين يعانون من الظروف، يجب أن يظل الوالدان مهتمين للغاية بالأدوية والعلاجات والاختبارات من أجل ضمان سلامة الكلى لدى أطفالهم.

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