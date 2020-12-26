كيفية حظر شخص ما على واتس آب بنظام iOS



يختلف حظر المستخدم من واتس آب إذا كان يعتمد على أندرويد أو نظام iOS، وهو الأمر الذى لا يعد صعبا أيضا، فيمكنك بخطوات بسيطة أن تنتهى من إزعاج أي شخص لا تريد منه رسائل على تطبيق الواتس آب، وكذلك يمكنك إلغاء الحظر إذا أردت ذلك في أي وقت، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



خطوات حظر واتس آب على iOS

1. افتح واتس آب.



2. اضغط على رمز "الإعدادات" في الركن الأيمن السفلي.



3. في قائمة الإعدادات، اضغط على "الحساب".



4. في قائمة الحساب، اضغط على "الخصوصية" ثم "محظور".



5. من القائمة المحظورة، اضغط على "إضافة جديد" وابحث عن جهة الاتصال التي تريد حظرها أو حددها.



طريقة بديلة: إذا كنت قد تحدثت مسبقًا مع جهة الاتصال، أو تلقيت رسالة من رقم غير معروف، فيمكنك حظرها مباشرة في الدردشة، فقط افتح الدردشة واضغط على اسم جهة الاتصال، ومرر لأسفل واضغط على "حظر جهة الاتصال".

ماذا يحدث عندما تحظر شخصًا ما على واتس آب؟

عندما تحظر شخصًا ما على واتس آب، فلن تتلق بعد ذلك إشعارات أو رسائل أو مكالمات أو تحديثات الحالة منه.



بالإضافة إلى ذلك، فإن الطابع الزمني الخاص بـ"آخر ظهور" وحالة الاتصال، بالإضافة إلى أي تغييرات تم إجراؤها على ملف التعريف الخاص بك، لن تكون مرئية لجهات الاتصال التي حظرتها.



تجدر الإشارة إلى أن واتس آب لا يخطر المستخدم عندما يتم حظره، لذلك إذا قمت بحظر شخص ما، فلن يعرف بشكل مباشر، ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يمكن للشخص التحقق منها للتأكد من أنه تم حظره خاصة عدم كونك مرئيا.



إلغاء الحظر على نظام iOS:

1. من شاشة واتس الرئيسية، اضغط على "الإعدادات" في أسفل اليمين.



2. اضغط على "الحساب" ثم "الخصوصية".



3. اضغط على "محظور".



4. اضغط على اسم جهة الاتصال، وفي صفحة تفاصيل جهة الاتصال، اضغط على "إلغاء حظر جهة الاتصال".



طريقة بديلة: على غرار العملية على تطبيق أندرويد، يمكنك أيضًا البحث عن جهة الاتصال التي حظرتها، وافتح الدردشة، اضغط على اسم جهة الاتصال، ثم اضغط على "إلغاء الحظر".