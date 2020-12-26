بعد دقائق من دفنه: رجل يعود للحياة من جديد

فوجئ مشيعون بمدينة هندية باستيقاظ المتوفي وعودته إلى الحياة مرة أخرى قبل دقائق من دفنه، بعد أن قاربوا على الانتهاء من إجراءات الدفن.

في التفاصيل الغريبة التي نقلتها وكالة الأنباء، تعود أصل القصة إلى وصول بلاغ من سكان منطقة تشيتور الهندية إلى السلطات المحلية يفيد بعثورهم على رجل فاقد للوعي في إحدى القرى المحلية، وظل على تلك الحالة مدة يومين كاملين.

وأعلنت السلطات المختصة وفاة الرجل بعد فحصه، لكن المفاجأة كانت أثناء التحضير لدفنه، وذلك في ضواحي القرية، استعاد الرجل وعيه فجأة، وسط دهشة الجميع قبل دقائق فقط من دفنه.

أكدت صحيفة سمايام الهندية، أن الرجل تم نقله على الفور إلى المستشفى لإسعافه لكن يبدو أنه كان متمسكاً بالموت، إذ فارق الحياة في اليوم التالي.

يعود من الموت

هذه ليست أول واقعة تتم بهذا الشكل، كانت حادثة غريبة شهدتها مدينة واشنطن الأمريكية ، حيث عاد شخص من الموت إلى لحياة مجددا وذلك بعد توقف قلبه لمدة وصلت إلى 45 دقيقة.

وعثر على مايكل كنابينسكي، البالغ من العمر 45 عاما، في متنزه يقع على جبل رينييه بواشنطن، ونقل لمستشفى هاربورفيو الطبي في سياتل، حيث عجز الأطباء عن إعادة قلبه للعمل بالصدمات الكهربائية.

وكانت المفاجأة حسبما نقلت شبكة سي إن إن الأميركية عن طبيبة وحدة العناية المركزة في المركز جينيل بادولاك قولها، إن قلب كنابينسكي عاد للنبض مجددا بعدما توقف لـ45 دقيقة، مضيفة أنه عاد من الموت.

وعثرت السلطات المتخصصة بالإنقاذ على كنابينسكي بعدما ضلّ طريقه الأسبوع الماضي في متنزه الحديقة الوطنية، حيث كان الجو شديد البرودة، ووجد متجمدا وفاقدا للوعي، فضلا عن توقف قلبه.

وقد عاد شاب مصري إلى الحياة مرة أخرى، رغم تأكيد وفاته من الأطباء في مستشفى خاصة بمحافظة المنوفية، وفي واقعة غريبة ونادرة أثارت مشاعر متباينة بين الطواقم الطبية والأهل وسكان القرية التابع لها.

فقد ظن الطبيب المعالج خلال فترة الغيبوبة، أنه فارق الحياة، كما اعتقد الأطباء بوفاته، وفور حدوث ذلك، قرر ذويه نقله إلى مستشفى حكومي.