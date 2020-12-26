النيابة العامة تحقق في 326 قضية

غزة-الرأي

حققت النيابة العامة في 326 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة وذلك تحقيقا للامن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة كورونا وبينت النيابة خلال الايجاز اليومي لطبيعة عملها امس الأول ان القضايا تنوعت ما بين 40 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي،286 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

في حين لم يسجل اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، عامده إلى توقيف 51 متهم على مختلف القضايا المذكورة مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.