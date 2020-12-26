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الإغلاق الكامل في غزة اليوم السبت للأسبوع الثالث

26 كانون أول / ديسمبر 2020 10:53

غزة – الرأي:

يتواصل سريان الإغلاق الكامل في قطاع غزة يومي الجمعة والسبت للأسبوع الثالث على التوالي؛ ضمن إجراءات وزارة الداخلية والأمن الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومنذ مساء الخميس، دخل الإغلاق الكامل حيز التنفيذ، ويستمر حتى الساعة 7:00 من صباح غد الأحد.

وانتشرت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية المشاركة في خطة الطوارئ، في كافة محافظات قطاع غزة، من أجل متابعة الالتزام بالإغلاق ومنع مخالفته.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم إن الإجراءات الوقائية السارية حالياً ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل، وقد يتم تمديدها.

وأضاف البزم، في تصريحات صحفية سابقة، أن الإغلاق يومي السبت والجمعة هو خيار بديل كي لا نذهب إلى الإغلاق الشامل لفترات طويلة؛ نظراً لآثاره وتداعياته على مناحي الحياة المختلفة.

ودعا المواطنين إلى الاستمرار في الالتزام بالإجراءات العامة والخاصة من أجل الحد من انتشار الوباء، مضيفاً: "الذي يحدد عدم ذهابنا للإغلاق الشامل لفترات طويلة هو سلوك المواطنين، ومدى التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية".

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت فرض الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت اعتباراً من 11 ديسمبر الجاري، كإجراء وقائي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في القطاع مؤخراً.

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