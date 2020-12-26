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الصحة: 21 وفاة و1306 إصابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة والقدس

26 كانون أول / ديسمبر 2020 12:47

رام الله – الرأي:

أعلنت وزيرة الصحة في رام الله، اليوم السبت، تسجيل 21 وفاة و1306 إصابات جديدة بكورونا و1400 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "طولكرم (61)، سلفيت (30)، ضواحي القدس (65)، نابلس (68)، طوباس (15)، بيت لحم (47)، رام الله (103)، قلقيلية (16)، الخليل (43)، جنين (61)، أريحا (5)"، قطاع غزة ( 792).

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية "طولكرم 1، نابلس 1، طوباس 1، بيت لحم 1، رام الله 1، قلقيلية 1، الخليل 1، جنين 1، أريحا 1"، و12 حالة وفاة في قطاع غزة.

وبخصوص حالات التعافي، فقد توزعت حسب التالي: "طولكرم (56)، سلفيت (31)، نابلس (147)، طوباس (20)، بيت لحم (111)، رام الله (177)، الخليل (162)، جنين (291)"، قطاع غزة (405).

وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 121 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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