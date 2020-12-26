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الوضع الوبائي في فلسطين كارثي

الشخرة: لقاحات كورونا سيتم توفيرها خلال أسبوعين

26 كانون أول / ديسمبر 2020 01:13

رام الله – الرأي:

توقع مسؤول ملف "كورونا" في وزارة الصحة برام الله كمال الشخرة، توفر لقاحات كورونا لفلسطين خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً أنه تم التوصل مع الشركات العالمية ومنظمة الصحة العالمية لتوفيرها بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أنه لم يتم بعد معرفة نوع اللقاح الذي سيصل إلى فلسطين، ووزارة الصحة تواصلت مع الشركات الأربع التي أنتجت اللقاحات.

 وبخصوص توفير مواد الفحص للسلالة الجديدة من فيروس كورونا، أكد الشخرة سعي الوزارة لتوفيرها خلال الأيام المقبلة في المختبرات، مشيرا الى توفرها في بعض المراكز الخاصة في الوطن، مبينا ان كل القادمين من الدول المصابة بالسلالة الجديدة للفيروس يتم حجرهم اجباريا في الفنادق لمنع انتشار العدوى.

وأكد أن الوضع الوبائي في فلسطين كارثي، ويتجه للأصعب والأخطر، بالرغم من استقرار المنحنى الوبائي في بعض المحافظات خلال الأيام الماضية، إلا أن البعض الآخر ما زال كما هو، نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات التي أقرتها الحكومة.

وأضاف الشخرة، ان عدم التنقل بين المحافظات لم يتم الالتزام به، وهناك اختلاط كبير في عدد من القرى وفتح للمحال التجارية، وهو ما ادى الى اتساع المنحنى الوبائي، مشيرا الى أن الاعداد ما زالت مرتفعة من ناحية الاصابات والوفيات، ونسبة الاصابات تتراوح من 15-35% من نسبة العينات المسحوبة.

 

 

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