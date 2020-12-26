الاحتلال سيبدأ بتطعيم الأسرى ضد "كورونا" الأيام المقبلة

رام الله – الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الأسرى، أنه سيتم تطعيمهم ضد فيروس "كورونا" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت أن إعطاء اللقاح للأسرى سيكون اختياريا وليس إجباريا، مشيرة إلى أن بعض الأسرى سجلوا أسماءهم في القوائم التي أبدت رغبتها بأخذ اللقاح.

وطالبت الهيئة بأن يشرف أطباء فلسطينيون أو دوليون على تطعيم الأسرى باللقاح، موضحاً أن الجهات المختصة ستراسل الجانب الإسرائيلي بخصوص ذلك.

وأشارت، إلى أن اللقاح الذي سيعطى للأسرى هو لقاح فايزر الأميركي.

يذكر أن هيئة شؤون الأسرى سجلت إصابة 140 أسيرا منذ بداية الجائحة داخل سجون الاحتلال.