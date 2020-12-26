طوارئ خان يونس تتفقد عناصر الأجهزة الأمنية المشاركين في الحظر

غزة-الرأي

أجرت لجنة الطوارئ المركزية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، جولة تفقدية لعناصر الأجهزة الأمنية المنتشرة على الحواجز وفي النقاط الأمنية والمشاركين في حظر التجوال الأسبوعي يومي الجمعة والسبت .

وشارك في الجولة رئيس بلدية خان يونس ورئيس لجنة الطوارئ المركزية م. علاء الدين البطة، وعضو المجلس البلدي ولجنة الطوارئ أ. عماد إسليم، ومفتش عام أقسام تحقيق شرطة خان يونس مقدم أحمد صيام، ومدير مركز شرطة غرب خان يونس الرائد إبراهيم زقوت، ومدير الشرطة القضائية الرائد حامد وادي، ومدير شرطة أمن الجامعات المقدم محمد أبو ظاهر.

بدوره، أكد م. البطة على أهمية الجولة للإطمئنان على حالة حظر التجول في أرجاء المحافظة مبينًا أن قرار الإغلاق يأتي للحفاظ على سلامة المواطنين وللحد من تفشي وباء كورونا في المجتمع.

وشكر البطة كافة الأجهزة الأمنية والعناصر الشرطية على دورهم المهم والريادي في ضبط الحالة العامة في المحافظة، مشيدًا بتعاون المواطنين والتزامهم بالإغلاق، مبينًا أن لجنة الطوارئ تسعى من أجل تأمين حياة شعبنا والحفاظ على أرواحهم من هذه الجائحة ومنع إنتشار فايروس كورونا.

وشكرت لجنة الطوارئ إدارة معرض حلويات دهب على دورهم الاجتماعي ومساهمتهم الكريمة، حيث تم توزيع "علبة حلويات" لكافة عناصر الشرطة.

