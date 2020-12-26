وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تدين استهداف الاحتلال قصف خط المياه الرئيس بشارع صلاح الدين وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ خان يونس تتفقد عناصر الأجهزة الأمنية المشاركين في الحظر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال سيبدأ بتطعيم الأسرى ضد "كورونا" الأيام المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تستنكر استهداف الاحتلال لمسجد الودود في حي التفاح وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الطاقة: قصف الاحتلال أحدث دماراً كبيراً بشبكات الكهرباء وكالة الرأي الفلسطينية الشخرة: لقاحات كورونا سيتم توفيرها خلال أسبوعين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 21 وفاة و1306 إصابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطالب الجهات الدولية بحماية المرافق الصحية من قصف الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الإغلاق الكامل في غزة اليوم السبت للأسبوع الثالث وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تستنكر استهداف طائرات الاحتلال لمحيط مستشفى الدرة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"أونروا" تكشف عن إجراءاتها بحق المستفيدين من "الكابونة" بغزة

26 كانون أول / ديسمبر 2020 03:47

أحد اللاجئين الفلسطينيين في غزة خلال تلقيه كابونة الوكالة
أحد اللاجئين الفلسطينيين في غزة خلال تلقيه كابونة الوكالة

غزة- الرأي:

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، عن الإجراءات والسياسات التي ستتبعها تجاه المستفيدين من "كابونة" الغذائية التي توزعها بشكل دوري.

وذكرت "أونروا" على لسان مستشارها الإعلامي عدنان أبو حسنة، أنها تجري حالياً تحديثاً على بيانات عشرات الآلاف ممن يتلقون تلك "الكابونة".

ولفت "أبو حسنة" اليوم السبت، إلى أنه بعد انتهاء تحديث البيانات سيتم التحرك في اتجاهين، حيث أن كل من يتلق راتب منتظم وثابت سيتم استثنائه من الاستفادة من "الكابونة".

وأكد لـ"صفا" أنه لم يتم حتى الآن تحديد الحد الأدنى للأجور، لكي يتم استثناء المتلقين للرواتب وفق هذا الحد، مبيناً أن الوكالة توجهت لتحديث البيانات لمعرفة تفاصيل بيانات كل موظف يتلقى الكابونة سواء حكومة أو "أونروا" أو قطاع خاص.

وقال: "هناك موظفين سافروا وأخرين توفوا وأخرين انقطع عنهم، ولم يتم إبلاغ الوكالة بذلك"، مشيراً إلى أنه سيتم إضافة حالات جديدة للكابونة من متزوجين جدد أو مفصولين من الكرت وغيره.

وأضاف "الوكالة لم تضف أي حالة للكابونة منذ شهر سبتمبر عام 2019، وبعد انتهاء الدراسة ستكون الكابونة واحدة بيضاء وموحدة، وسيتم إضافة 10 كيلو جرام من الدقيق على كل كابونة".

وتابع "لن يكون هناك تصنيف لكابونة صفراء أو زرقاء، حيث أن أهالي قطاع غزة أصبحوا متساوين في الفقر بسبب حجم الانهيار لمستوى الدخل الحاصل بغزة".

وأردف "كل لاجئ حي فقير مقيم في القطاع سيتسلم الكابونة باستثناء من يتلق راتب ثابت ومنتظم، ولكن بعد تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث يتم شراء مواد غذائية سنويًا بقيمة 80 مليون دولار لتوزيعها كابونات في القطاع".

وبشأن موعد تطبيق تلك الإجراءات، أوضح "أبو حسنة" أنه لم يُحدد موعد بعد، باعتبار أن الدراسات والنقاشات قائمة مع الجهات ذات الصلة حتى الأن".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟