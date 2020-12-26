حماس: على الاحتلال تحمل تبعات قصفه لقطاع غزة

غزة- الرأي:

حمّلت حركة حماس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي كل التداعيات والنتائج المترتبة على العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي طال منازل ومشافي ومصانع ومساجد ومدارس.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم: "إن حجم الدمار الكبير الناجم عن التصعيد الإسرائيلي على غزة، يؤكد التخطيط المسبق لهذا التصعيد؛ من أجل تدمير البنية التحتية".

ولفت "برهوم" في بيان صحفي، إلى أن تصعيد الاحتلال يهدف إلى محاربة الناس في أرزاقها، وتضييق الخناق عليهم، في ظل الحصار الخانق المفروض على غزة، وتفشي جائحة كورونا.

وأضاف "إن تسابق دول المنطقة للتطبيع والاندماج مع الاحتلال، وعودة السلطة للعلاقات والتنسيق الأمني معه، والصمت الدولي، والدعم الأمريكي للاحتلال، شجعه على استمرار الحصار والعدوان، بل شكّل غطاءً رسميًا لجرائمه وانتهاكاته".

وتابع "إن المقاومة الفلسطينية التي وجدت للدفاع عن شعبنا وانتزاع حقوقه، لا يمكن أن تقبل باستمرار الحصار والعدوان، ولن تتخلى عن واجبها الوطني والقيمي في حماية مصالح شعبنا، وكسر معادلات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتحمل كل تداعيات ونتائج استمرار التصعيد والقصف والعدوان".

وكانت طائرات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت الليلة الماضية وفجر اليوم، سلسلة غارات على قطاع غزة، موقعة أضراراً جسيمة في مشفى ومركز لتأهيل المعاقين.