مواجهات مع قوات الاحتلال شرقي مدينة رام الله

فلسطين المحتلة - الرأي

اندلعت مساء اليوم السبت، مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي قرية دير جرير شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن أهالي القرية توجهوا إلى منطقة "الشرفة" شرقًا لمنع المستوطنين من التواجد في المكان؛ فاقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وأطلقت القنابل الغازية والصوتية على الأهالي.

وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، ألقى خلالها الشبان الحجارة على الجنود، فيما تواجد الأهالي في المنطقة رغم محاولات الاحتلال قمعهم وطردهم.

وشهدت منطقة الشرفة أمس، مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات الاحتلال والمستوطنين، أصيب خلالها عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

المصدر | صفا