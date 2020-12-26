فصائل المقاومة: رهان الاحتلال على التطبيع خاسر وسنبقى درعاً لشعبنا

غزة- الرأي:

اعتبرت فصائل المقاومة في قطاع غزة، عدوان الاحتلال الأخير الليلة الماضية، بمثابة جريمة جديدة، يجب عليه تحمل تبعاتها.

وقال الفصائل في بيان لها السبت: "هذا العدوان يعكس حالة الإجرام والعنجهية والبطش التي يعانيها شعبنا من الحقد الإسرائيلي الذي لا يفرق بين الأطفال والشيوخ والرجال والنساء، ولا يفرق بين مستشفى ومسجد ومؤسسة مدنية أو رياضية".

وطالبت السلطة بالقيام بمسؤولياتها وتفعيل قضايا الإجرام الإسرائيلي في المحاكم الدولية، داعية المؤسسات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال لجرائمهم المتلاحقة المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني الصامد.

وأكدت الفصائل أن رهان الاحتلال على دول التطبيع والإدارة الامريكية لمحاولة فرض واقع على مقاومتنا وشعبنا هو رهان خاسر.

وشددت على أن المقاومة ستبقى هي الدرع الحامي للشعب الفلسطيني وثوابته حتى انتزاع حقوقه واستعادة أرضه المقدسة.