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الصحة بغزة تطلق حملة لجمع عينات دم على مستوى القطاع

26 كانون أول / ديسمبر 2020 07:10

إجراءات نقل المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة
إجراءات نقل المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت، عزمها إطلاق حملة وطنية لتنفيذ دراسة مسحية من خلال جمع عينات دم من المواطنين على امتداد القطاع.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى الحملة تأتي استمراراً لجهودها في مكافحة جائحة كوفيد 19، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك اعتباراً من صباح الغد وعلى مدار خمسة أيام متتالية.

وقالت: "ستقوم فرق مدربة تابعة للوزارة بتنفيذ جولات ميدانيه على منازل المواطنين لجمع عينات دم من المواطنين، بهدف معرفه معدلات انتشار فيروس كوفيد 19 بين المواطنين في قطاع غزة".

وطالب الوزارة كافة الأهالي للاستجابة والتعاون مع فرق وزاره الصحه لتسهيل عمليه جمع العينات وإجراء الدراسة المطلوبة.

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