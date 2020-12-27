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الطقس: أجواء باردة نسبيًا اليوم وارتفاع على الحرارة غدًا

27 كانون أول / ديسمبر 2020 08:23

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو هذه الليلة بارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الإثنين، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت إلى ان الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الأربعاء، فيكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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