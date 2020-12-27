إغلاق سجن "ريمون" بشكل كامل بعد إصابة سجّانين بكورونا

قال نادي الأسير، إن مصلحة سجون الاحتلال أغلقت سجن "ريمون" بشكلٍ كامل بعد الإعلان عن إصابة عدد من السجّانين بفيروس "كورونا".
وذكر النادي في بيان له، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل عدد من الإصابات أيضا في صفوف السجناء الجنائيين بالسجن.
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27 كانون أول / ديسمبر 2020 08:46
رام الله - الرأي:
قال نادي الأسير، إن مصلحة سجون الاحتلال أغلقت سجن "ريمون" بشكلٍ كامل بعد الإعلان عن إصابة عدد من السجّانين بفيروس "كورونا".
وذكر النادي في بيان له، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل عدد من الإصابات أيضا في صفوف السجناء الجنائيين بالسجن.
09:46النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2719) الاحد 27/12/2020
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