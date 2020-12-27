هل ارتفاع ضغط الدم يسبب الصداع؟.. اعرف الإجابة

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة الشائعة وهو مرض يتميز بأنه صامت له أعراض قليلة أو معدومة، ما يعني أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يعرفون حتى أنهم مصابون به، ويعد ارتفاع ضغط الدم أيضًا مؤشرًا قويًا على زيادة خطر الإصابة بمرض قلبي، أو أزمة قلبية لهذا السبب من المهم أن يتم فحص ضغط الدم سنويًا وفقا لتقرير لموقع healthline.

ارتفاع ضغط الدم والصداع

تم الحكم على ما إذا كان ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب الصداع وتشير بعض الدراسات إلى عدم وجود علاقة، بينما يُظهر البعض الآخر ارتباطًا قويًا بين الاثنين، وتدعم جمعية القلب الأمريكية الأبحاث التي تدعي أن الصداع ليس من أعراض ارتفاع ضغط الدم، إلا في حالة أزمة ارتفاع ضغط الدم.

ومع ذلك، هناك شيء واحد نعرف، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم الشديد إلى حدث يعرف باسم ارتفاع ضغط الدم الخبيث يشار أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم الخبيث بأزمة ارتفاع ضغط الدم.

خلال أزمة ارتفاع ضغط الدم، يتراكم الضغط في الجمجمة نتيجة لارتفاع ضغط الدم فجأة إلى مستويات حرجة لا يشبه الصداع الناتج أي نوع آخر من الصداع النصفي أو آلام الرأس علاجات الصداع التقليدية مثل الأسبرين غير فعالة في تسكين الألم.

بالإضافة إلى الصداع، يرتبط ارتفاع ضغط الدم الخبيث عادةً بعدم وضوح الرؤية، ألم صدر، غثيان

كيفية علاج الصداع

بغض النظر عن السبب، يسعى الأشخاص الذين يعانون من الصداع إلى الراحة السريعة ومع ذلك، إذا كنت قد شُخصت بارتفاع ضغط الدم وكنت تتناول دواءً لعلاجه، فمن المهم أن تضع في اعتبارك العلاج الذي تختاره.

وهناك طرق طبيعية لعلاج الصداع في المنزل، وتعد إضافة بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي مكانًا رائعًا للبدء تحدث بعض أنواع الصداع بسبب الالتهاب، والعوامل المضادة للالتهابات هي جميع الأطعمة التي تقلل الالتهاب في جسمك وتحسن الدورة الدموية تشمل مضادات الالتهاب هذه الكرفس، البنجر، توت، بذور الكتان.

كما أن تناول الحبوب الكاملة دائمًا فكرة جيدة ومع ذلك، تأكد من تجنب الدقيق الأبيض إذا كنت تعاني من صداع شديد بدلاً من ذلك، سيؤدي تناول الحبوب الكاملة إلى موازنة مستويات السكر في الدم ، والتي ثبت أنها تتحكم في الصداع النصفي.

كما تعمل بعض الزيوت العطرية، مثل النعناع على تهدئة الجهاز العصبي المركزي يمكن أن تساعد هذه الزيوت في التخفيف من الشعور بضرب الرأس، خاصة في حالة الصداع الناتج عن الإجهاد