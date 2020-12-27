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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

27 كانون أول / ديسمبر 2020 08:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، عشرة مواطنين من الضفة الغربية المحتلة بينهم رجل مُسنّ ومريض من رام الله.

وقال نادي الأسير، إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من طولكرم وهم: محمد فاتح بدران (18 عامًا)، ووليد صلاح بدران (18 عامًا) وكلاهما من بلدة دير الغصون، إضافة إلى نائل خليل علاجمة (26 عامًا) حيث جرى اعتقاله خلال تواجده في الأراضي المحتلة عام 1948م، وهو من مخيم نور شمس.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من رام الله بينهم رجل مسن ومريض وهم: اسحق أمين يونس (77 عامًا) يعاني من أمراض مزمنة في القلب وبحاجة إلى متابعة صحية، وهو أسير سابق قضى ثلاث سنوات ونصف، إضافة إلى نادي شوامرة (27 عامًا)، وحماده نخلة (28 عامًا).

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة مواطنين من الخليل وهم: أحمد عبد الحميد الفاخوري، وقصي بركات الطردة، وليث شريف الرجوب، ومواطن آخر من طوباس وهو طارق عبد السلام دراغمة (18 عامًا).

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