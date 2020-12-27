5 نصائح اتبعيها لممارسة الرياضة خلال الرضاعة الطبيعية

تتنوع فوائد الرضاعة الطبيعية للأم وللجنين معًا، نظرا لأن حليب الأم يعتبر مصدرا مهما للتغذية للمولود الجديد، كما أنه تحتوى على جميع العناصر الغذائية الضرورية اللازمة لنمو الطفل بشكل صحي، إلا أن هناك بعض الأضرار التي تلاحق الأم بسبب اختيارها الرضاعة الطبيعية وكان أهمها هو تغيير الوزن وعدم قدرتها للحفاظ على لياقتها البدنية.

وحدد تقرير نشر في موقع timesnownews، عن 5 عادات لابد من اتباعها خلال ممارسة الرياضة أثناء الرضاعة الطبيعية لاستعادة رشاقتك من جديد:

1.حافظى على رطوبتك من لأن الحفاظ على رطوبتك جسمك يساعدك على الاحتفاظ بنشاط ويعد من أكثر الأشياء المغذية التي يمكنك فعلها لجسمك.

2.الحصول على سعرات حراية مناسبة نظرا لأنه الرضاعة الطبيعية تساعدك في حرق نحو

500 سعرة حرارية في اليوم، لذا لابد تناول سعرات حراية مناسبة لجسمك لأن التقليل منها يكون له تأثير سلبي على الصحة حيث يستغرق الجسم وقتًا للتعافي بعد الولادة.

3. وضع جدول زمنى لممارسة رياضتك المفضلة التي تساعدك على استعادة لياقتك البدنية مع الالتزام مع مسئولياتك مع مولودك الجديد.

4. التوزان في عملية خسارة الوزن، نظرًا لأن فقدان الدهون بسرعة يؤدى إلى انتقال دهون الجسم إلى مجرى الدم، مما يكون له تأثير على حليب الثدي لأنه يمكن أن يزيد من مستوى السموم فيه.

5. لابد من ممارسة التمارين الرياضية بحذر لأن الجسم مازال في مرحلة التعافى بعد الولادة لذا ينصح باختيار الأنشطة ذات التأثير المنخفض حتى لاينتج عنها اثار جانبية .