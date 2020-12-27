وكالة الرأي الفلسطينية كيف تصل للوضع العلمى من آلة iOS الحاسبة وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يعتدي على مجمع فلسطين الطبي برام الله وكالة الرأي الفلسطينية 5 طرق للتحكم فى إشعارات "واتس آب" دون أن تفوتك الرسائل المهمة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية كتابة ونشر مقالك الخاص على LinkedIn وكالة الرأي الفلسطينية 5 نصائح اتبعيها لممارسة الرياضة خلال الرضاعة الطبيعية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من رام والخليل وكالة الرأي الفلسطينية هل ارتفاع ضغط الدم يسبب الصداع؟.. اعرف الإجابة وكالة الرأي الفلسطينية 7 أطعمة تساعد في الحد من أعراض الحساسية الموسمية وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق سجن "ريمون" بشكل كامل بعد إصابة سجّانين بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية الجوائز تنتظر الاهلي ومحمد صلاح فى حفل جلوب سوكر اليوم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أصاب امرأة حامل ورجل إسعاف

جيش الاحتلال يعتدي على مجمع فلسطين الطبي برام الله

27 كانون أول / ديسمبر 2020 08:58

رام الله - الرأي:

اعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، على مجمع فلسطيني الطبي بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وأصاب امرأة حامل ورجل إسعاف.

أدانت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة اعتداء جيش الاحتلال على حرمة مجمع فلسطين الطبي، وإصابته سيدة حاملاً برصاصة مطاطية في كتفها ورجل إسعاف برصاصة مطاطية في يده داخل حرم المجمع.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، صباح اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال اقتحمت محيط المجمع الطبي حوالي الساعة 4:30 فجراً، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز داخل حرم المجمع، ما أدى إلى وقوع إصابتين بالرصاص المطاطي، إضافة إلى حالات اختناق وهلع في صفوف المرضى، خصوصاً الأطفال منهم وتضرر مركبة إسعاف تابعة للمجمع.

وأضافت أن ما زاد من خطورة الوضع هو وجود مرضى يعانون من فيروس كوفيد 19- كورونا يعالجون داخل قسم مخصص لهم، مؤكدة أن حياتهم كانت في خطر محدق نتيجة قنابل الغاز التي تم إطلاقها داخل المجمع.

وذكرت الكيلة، أن الأطفال المرضى والنساء في أقسام الولادة عاشوا ليلة مُرعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى بسبب أصوات الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع الذي أطلق باتجاه المجمع الطبي.

وأكدت أن هذا الاعتداء الخطير على حرمة المستشفى وإلحاق الإصابات في صفوف المرضى يستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً لحماية أبناء شعبنا ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جريمتها، وخرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية المرضى والطواقم الطبية المراكز الصحية والمستشفيات.

وأشارت إلى أن هذا الاعتداء هو الثاني الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات خلال يومين، حيث كان مستشفى الدرة في قطاع غزة قد تضرر بقصف إسرائيلي ما أدى لإصابة عشرات الأطفال المرضى ومرافقيهم، إضافة إلى تضرر محتويات المستشفى.

133769941_3428811213911399_6831351833476047114_o 133641920_3428814833911037_5049007462939172104_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟