تعليم خان يونس يشارك الثقافة في مؤتمر "التعليم الإلكتروني"

غزة-الرأي

شارك أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس في المؤتمر العلمي حول: "التعليم الالكتروني_ واقع وتحديات" الذي نظمه مركز بناة الغد التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر، عبر تقنية الزووم، ويهدف المؤتمر إلى عرض واقع التعليم الالكتروني، ومدى فاعليته، وآليات تطويره خاصة في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها العالم أجمع وفلسطين والمتمثلة في تعذر التعليم الوجاهي بسبب تفشي وباء كورونا.

بدوره، تحدث أ. الفرا عن أهمية التعليم الالكتروني في الوقت الحاضر، والذي يعتبر سمة من سمات العصر، منوهاً إلى أهمية توظيف منصات التعلم عن بعد والاستفادة منها، وعرض أهم الإنجازات التي حققتها وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بخان يونس في مجال التعليم الالكتروني وخاصة في توظيف الفصول الافتراضية ومنصات تعليمية مثل موقع روافد التعليمي ومرئية روافد التعليمية والإذاعة التعليمية، ومجموعات الواتس آب، وأشاد أ. الفرا بجهود جمعية الثقافة ومركزها بناة الغد بإدارته المتميزة أ. آمال خضير على تنظيم هذا المؤتمر.

وأشارت أ. فوزية الحويحي رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفكر الحر في كلمتها إلى أن المؤتمر فرصة لمناقشة التجارب وتقييم الأداء والتعرف أكثر على التحديات والصعوبات ووضع تصورات واقتراحات من شأنها العمل على تحسين الأداء ورفع مستوي الخدمة التعليمية في ظل جائحة كورونا.

هذا وتناولت الجلسة الأولى للمؤتمر ثلاث أوراق بحثية، ناقش خلالها د. مجدي برهوم رئيس قسم التقنيات التربوية بمديرية رفح، إيجابيات وسلبيات التعليم الالكتروني، فيما تحدث أ. أحمد الفرا مشرف مبحث الحاسوب ومنسق التعليم الالكتروني بمديرية التربية والتعليم في خان يونس عن أدوات التعلم الالكتروني، وناقشت الورقة الثالثة التي أعدتها أ. راوية حلس القائمة بأعمال مدير كلية تدريب غزة التحديات التي تواجه التعلم الالكتروني في ظل جائحة كورونا.

وتناولت الجلسة الثانية ورقتين بحثيتين، ناقش خلالها د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم في خان يونس تجارب وواقع التعلم الالكتروني، فيما تحدثت أ. وفاء سلامة بورقتها البحثية عن مستقبل التعليم الالكتروني.

وأوصى الباحثون بعدة توصيات كان أهمها توفير التدريب للطلبة والمعلمين على أدوات التعلم الإلكتروني، ودعم التعليم الالكتروني بأنظمة وقواعد، واعتماد التعلم الإلكتروني في فلسطين كمساند وداعم للتعلم الوجاهي بعد انتهاء الجائحة.

