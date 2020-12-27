http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2719) الاحد 27/12/2020
أخبار فلسطينية
“الخارجية الفلسطينية”: الاستيطان بالقدس تضاعف بصورة خطيرة العام الحالي
الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي كارثي ويتجه للأصعب والأخطر
فلسطين: القرار الأمريكي بوسم منتجات المستوطنات بأنها إسرائيلية مخالف للقوانين
وفاة جديدة بفيروس "كورونا" بصفوف المغتربين الفلسطينيين
التعليم بغزة تستنكر بشدة القصف الإسرائيلي على مؤسساتها
اشتية يقرر تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى في مقام النبي موسى هذه الليلة
"الداخلية" بغزة: ما عجز الاحتلال عن تحقيقه بالقتل لن يحققه بالوسائل الخسيسة
الكيلة: إسرائيل هددت حياة الأطفال والطواقم الطبية بمستشفى الدرة
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تعتزم تطعيم ربع السكان ضد كورونا خلال شهر
صحيفة إسرائيلية: عائلة نتنياهو تخرق تعليمات الإغلاق
قناة عبرية: إسرائيل ستستبق دخول بايدن لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية
إسرائيل تدخل اليوم إغلاقًا ثالثًا لمواجهة كورونا
غانتس سيقرر مصيره السياسي نهاية الأسبوع الجديد
هآرتس: مشاورات لوضع مرشحين عرب في قائمة ميرتس
الإغلاق غدًا.. نتنياهو: سنكون أول من يخرج من أزمة كورونا
مزاعم إسرائيلية: الهجمات بغزة استهدفت منشآت لحوامات وصواريخ متطورة
نصفهم من المتدينين .. 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا باسرائيل
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يصدر أمرًا بمنع تطعيم الأسرى
اخبار دولية
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 79.59 مليون والوفيات مليون و747803
أخبار عربية
العاهل المغربي يؤكد لنتنياهو إعادة تفعيل آليات التعاون
إصابات في انفجار بدورية إسرائيلية على الحدود اللبنانية
وفد مغربي رسمي يصل إسرائيل غدًا
سوريا: إسرائيل تطلق موجات متتالية من الصواريخ على أراضينا
حرق مخيم للاجئين السوريين شمال لبنان
مرصد الأزهر يدين الغارات على غزة واقتحام مصلى باب الرحمة في الأقصى
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
أضرار كبيرة للقصف الإسرائيلي على غزة
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة
الشرق الأوسط
قصف إسرائيلي يلحق أضراراً بمستشفى أطفال في غزة
الاهرام المصرية
إسرائيل تقصف أهدافًا لحماس في غزة بعد إطلاق صواريخ
الشروق المصرية
مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين تتسبب في اختناق مواطنين فلسطينيين
حماس تندد بشن إسرائيل غارات جوية على غزة وترويع المدنيين
إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين
الصحة الفلسطينية: تسجيل 1306 إصابات جديدة بفيروس كورونا
إصابة فلسطينيين بجروح ووقوع أضرار مادية جراء قصف الاحتلال لمواقع في غزة
الغد الأردنية
“الخارجية الفلسطينية”: الاستيطان بالقدس تضاعف بصورة خطيرة العام الحالي
مطالبات بتدخل دولي لإعطاء لقاح كورونا للأسرى بسجون الاحتلال
الشرق القطرية
الهلال الأحمر القطري و"الأونروا" يطلقان حملة إنسانية لجمع 1.1 مليون دولار دعما للفلسطينيين
فلسطين تطالب مجلس الأمن بالانتصار للقانون الدولي ووقف جرائم المستوطنين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير (200) مريض بـ"كوفيد 19" حالتهم حرجة.. والإغلاق يخفِّض معدل الإصابات
تقرير قطع المياه.. سياسة إسرائيلية لتهجير (150) ألفًا من المقدسيين
تقرير عدوان غزة 2008.. جرائم حرب ارتكبتها (إسرائيل) دون محاسبة
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية
خبر غير سار من منظمة الصحة العالمية حول الجائحة
إطلاق حملة لإغاثة 23 ألف فلسطيني خلال الشتاء
حملة مسحية لجمع عينات دم المواطنين على امتداد قطاع غزة.. ما الأسباب؟
بيان مهم صادر عن فصائل المقاومة بخصوص القصف الإسرائيلي على غزة
مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية ورام الله
القدس المحلية
الصحة: جيش الاحتلال اعتدى على مستشفى رام الله
إصابة مصطفى البرغوثي بفايروس كورونا
إصابات واعتقالات في تظاهرات لإسرائيليين بالقدس
داخلية غزة في ذكرى الحرب الأولى: مستمرون بواجبنا
البدء بتنفيذ مشروع "القطار الخفيف" لربط مستوطنات جنوب القدس بشمالها
محافظ بيت لحم يغلق مكتب تسوية الأراضي لـ24 ساعة بسبب فيروس كورونا
" طور بدو " ..أكبر كهوف فلسطين يجسد الجمال وعراقة التاريخ
محافظ سلفيت يقرر إغلاق ثلاث بلدات بسبب "كورونا"
القبض على 4 أشخاص اعتدوا على مركبة شرطة ببيت لحم
الحياة الجديدة
ناشطة يهودية مناهضة للاحتلال تؤسس جمعية للتضامن مع فلسطين في
الاحتلال يعتقل شابا من طوباس لدى مروره حاجز تياسير العسكري
حدث في القدس: ابنة الـ 45 عاما أنجبت قيصريا وهي على جهاز التنفس
الاحتلال يعيق حركة المواطنين على حاجز حزما شمال القدس
كورونا" تزيد من أوجاع المقدسيين الاقتصادية
الأيام
جريحان وأضرار بمستشفى ومسجد ومصنع في قصف إسرائيلي على القطاع
مصدر: الجهة التي أطلقت الصواريخ غير معروفة
21وفاة و1306 إصابات جديدة و"الصحة"تحذر منل وضع كارثي
»عشرات الإصابات بالاختناق في كفر قدوم وجبع
إٍسرائيل: اعتقالات ومواجهات خلال تجدد التظاهرات المطالبة بإسقاط ومحاكمة...
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يصدر أمراً بمنع تطعيم الأسرى الفلسطينيين
جيش الاحتلال يحذّر من هجوم إرهابي شبيه بمجزرة عائلة الدوابشة
صالون هدى" لهاني أبو أسعد.. عن الولاء والخيانة وأشياء أخرى!
وكالة صفا
الصحة: إصابة امرأة حامل ورجل إسعاف باعتداء الاحتلال على مجمع فلسطين الطبي
12 عاما على "عدوان 2008" في قطاع غزة
قوات الاحتلال تطلق نيرانها تجاه الأراضي الزراعية شرق خان يونس
مخطط إسرائيلي قريب للمصادقة على عمليات بناء واسعة في المستوطنات
مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ومركباتهم في حي الشيخ جراح
الاحتلال يعتقل شابا من طوباس لدى مروره حاجز تياسير العسكري
مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة شمال رام الله
فارس يحمّل الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى بعد تصريح "أردان" بشأن اللقاح
مصادر إسرائيلية: جيش الاحتلال يتأهب لتصعيد أمني في الضفة
تقرير: الضفة تشهد عربدة غير مسبوقة للمستوطنين والاحتلال يخطط لزيادتهم
وكالة الرأي الفلسطينية
إغلاق سجن "ريمون" بشكل كامل بعد إصابة سجّانين بكورونا
الاحتلال يعتقل شابًا غرب الخليل
وفاة جديدة بفيروس "كورونا" بصفوف المغتربين الفلسطينيين
في ذكرى "الفرقان".. الداخلية بغزة: أجهزتنا الأمنية باتت أكثر قوة
الصحة بغزة تطلق حملة لجمع عينات دم على مستوى القطاع
فصائل المقاومة: رهان الاحتلال على التطبيع خاسر وسنبقى درعاً
تعليم خان يونس يشارك الثقافة في مؤتمر "التعليم الإلكتروني"
"العمل":35 عاملا فقدوا عملهم جراء القصف على غزة
فلسطين اليوم
غضب واستياء من حفل صاخب في مقام النبي موسى واشتيه يفتح تحقيقاً
الصحة بغزة: تسجيل 133 اصابة جديدة بكورونا في الدورة الثانية لليوم السبت
سما نيوز
تقدير إسرائيلي: الانسحاب من غزة خطأ فادح استفادت منه حماس
حفل صاخب في مقام النبي موسى ورئيس الوزراء يشكل لجنة تحقيق فيما جرى (فيديو)
اسرائيل هيوم: مع وصول بايدن ..الموساد سيواجه مرحلة أكثر تعقيدا في المستقبل
وزير إسرائيلي يصدر قرارًا بمنع تطعيم الأسرى الفلسطينيين.. ونادي الاسير يعقب!
تقرير للمدعي العام لـ "الجنائية الدولية" يوجه تهماً لحماس والفصائل بارتكاب "جرائم حرب"!!
سنضرب أهدافا حساسة"... "أنصار الله" تلوح باستهداف تل أبيب بعد التصريحات الإسرائيلية
الهباش: أشعر بتقزز وغضب تجاه ما حدث في مسجد النبي موسى شرقي القدس
إسرائيل تدخل اليوم إغلاقًا ثالثًا لمواجهة كورونا
عرب 48
الضفة الغربية: استدعاء أسير محرّر ومناشدات بالإفراج عن آخر
دون رقابة دولية أو فلسطينية: الاحتلال يعطي الأسرى لقاح كورونا قريبا
أضرار جسيمة لقصف الاحتلال على غزة
الاقتصاد الفلسطينيّة": شرعنة منتجات المستوطنات هي "قرصنة" لمنتجاتنا
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل
محافظ بيت لحم يغلق مكتب تسوية الأراضي لـ24 سا ...
نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير ...
محافظ سلفيت يقرر إغلاق ثلاث بلدات بسبب "كورون ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 27 كانون أول (ديسمبر)
- 2008 م بدء الحرب العدوانية الإجرامية الإسرائيلية على قطاع غزة وطائرات الاحتلال تقصف عشرات المقرات الأمنية والمؤسسات وارتقاء مئات الشهداء في الضربة الأولى.
- 2004م عملية اغتيال من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية للمناضل وائل محمد الرياضي 35 عاماً من قادة كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح وهو من مخيم بلاطة القريب من نابلس.
- 1985 م فلسطينيون ينفذون هجومين متوازيين على مسافرين إسرائيليين في مطاري روما وفيينا فيوقعان عدداً من القتلى والجرحى.
- 1966م رئيس م.ت.ف أحمد الشقيري يحل اللجنة التنفيذية ويعلن إعادة تشكيلها تشكيلاً (ثورياً).
- 1960م المؤتمر الصهيوني الخامس والعشرون الذي انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 27-12-1960م إلى 11-1-1961م حضره كالعادة ممثلون عن الأحزاب والهيئات التنظيمية اليهودية الصهيونية وغير الصهيونية وكانت أبرز القضايا التي ناقشتها العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والمنظمة الصهيونية العالمية ومكانتها الرسمية في ضوء الانتقادات التي وجهها بن غوريون في المنظمة الصهيونية.
- 1948 م اندلاع معارك عنيفة بين المجاهدين العرب والجماعات الإرهابية اليهودية للسيطرة على ضاحية القدس الغربية.
- 1945 م عصابة الارغون الصهيونية الإرهابية تقتل خمسة من أفراد الجيش والبوليس البريطاني في القدس ويافا وتل أبيب.