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أخبار » عجائب وطرائف

خسر عمله وفقد والده.. ثم جاءت المفاجأة

27 كانون أول / ديسمبر 2020 09:49

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كان عام 2020 يزداد قتامة على المعلم الأميركي، جو كامب، بسبب توالي المصائب عليه، إلا أنه في النهاية فاز في جائزة كبرى.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن كامب الذي يعيش في ولاية نورث كارولينا نال جائزة يانصيب بقيمة 250 ألف دولار أميركي.

ومنذ نحو 20 عاما، يعمل جو معلما في حضانة، لكنه فقد عمله بسبب تداعيات جائحة كورونا هذا العام، وبعد ذلك توفي والده.

ويقول جو إن الأحداث التي وقعت معه خلال 2020 وضعته في مكان مظلم، لكن أفراد عائلته وأصدقائه قدموا الدعم المعنوي له، وحثوه على أن يستمر في الإيمان بذاته وقدراته.

وأضاف أنه فاز بالجائزة الكبرى بعدما بات يعتقد أن الحياة لا يمكن أن تزداد سوءا.

وكان جو يعتاد المشاركة في جوائز اليانصيب، وذهب الخميس الماضي لشراء بطاقتين للجائزة جريا على عادته، وتبين له الآن أن الأولى لم تربح، لكن وقع الدهشة كان كبيرا عليه عندما أدرك أن البطاقة الثانية فائزة.

ويقول المعلم المرح من عمله إنه يريد شراء منزل جديد وادخار جزء من المبلغ من أجل تعليم ابنته.

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