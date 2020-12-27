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تعافي 160 حالة

10 وفيات و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

27 كانون أول / ديسمبر 2020 10:13

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 10 حالات وفاة و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1855 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 160 حالة مصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 38137 إصابة بينها 10961 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 26843 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 333 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 345 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 212 حالة.

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