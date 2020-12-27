مدرسة بخان يونس تستخدم تقنية "Graphic Tablet" في الصفوف الافتراضية

غزة-الرأي

استخدمت مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين تقنية لوح الرسم الالكتروني (Graphic Tablet) في شرح المنهاج المدرسي بالصوت والصورة من قبل معلم المبحث نفسه في الصف الافتراضي وذلك في إبداع جديد تتميز به مدارس مديرية التربية والتعليم بخان يونس.

وتأتي هذه المبادرة لتطوير العمل داخل الفصول الافتراضية لتحاكي التعليم الوجاهي الذي أصبح محالاً في ظل جائحة كورونا، وتجعل المعلم يتواصل مع طلابه في بيئة مشابهة لبيئة التعليم الوجاهي.

وأوضح أ. جلال الشيخ عيد مدير مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين أن المدرسة استطاعت توفير لوح الرسم الالكتروني (Graphic Tablet)، وأعددنا جدولاً زمنياً لمختلف المباحث ليتمكن كل معلم من التواصل مع طلابه بالإضافة إلى إعداد غرفة صفية مزودة بالأجهزة التقنية اللازمة لإنجاح العملية التعلمية عن بعد مثل جهاز كمبيوتر ولوح رسم إلكتروني وجهاز صوت وكاميرا وحامل كاميرا وغيرها، وأشاد أ. شيخ العيد بجهود كل من ساهم في توفير الأدوات اللازمة، مؤكداً أن المجتمع المحلي وأولياء الأمور يشكلون حاضنة لرفعة المدرسة وتطوير العمل، بما يقدم خدمة تعليمية نوعية لأبنائهم الطلبة.

هذا وعبر المعلمون وأولياء الأمور والطلبة عن استحسانهم لهذه التقنية، وأشادوا بجهود المدرسة التي تسعى للاستمرار في تقديم العملية التعليمية ظل هذه الجائحة والأوضاع الاستثنائية التي يمر بها عالمنا اليوم.