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120 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

27 كانون أول / ديسمبر 2020 12:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات الأقصى وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 95 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بشكل استفزازي، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن 25 عنصرًا من شرطة الاحتلال بلباس مدني اقتحموا باحات المسجد، لافتًا إلى أن المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال المتمركزة على البوابات دققت في هويات المصلين الوافدين للمسجد وفتشت حقائب النساء قبيل دخولهم إليه.

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