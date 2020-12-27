وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تنفذ حملة لصيانة وتنظيف المباني الوقفية وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بالأوقاف ينفذ دورة بعنوان "فن الظهور الإعلامي ومخاطبة الجمهور" وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي :العدوان الأخير طال البنية التحتية لبلدية غزة والقطاع الاقتصادي وكالة الرأي الفلسطينية "وادي "يتفقد المصانع المتضررة جراء القصف الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية الميزان يستنكر قصف الاحتلال لغزة ويطالب بوقف الاعتداءات المتكرره وكالة الرأي الفلسطينية إصابة أسير من القدس بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تُحيي ذكرى عدوان الاحتلال على غزة عام 2008 وكالة الرأي الفلسطينية 120 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المقاومة المسلحة رأس الحربة في حسم الصراع مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تنهي إعداد خطتها التشغيلية لعام 2021
أخبار » أخبار الأسرى

إصابة أسير من القدس بفيروس كورونا

27 كانون أول / ديسمبر 2020 12:37

الأسير أحمد مناصرة
الأسير أحمد مناصرة

القدس المحتلة - الرأي

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، بإصابة الأسير أحمد مناصرة (18 عاما) من القدس المحتلة بفيروس "كورونا".

واعتقل الأسير مناصرة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وكان في حينه يبلغ من العمر (12 عاماً)، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه وابن عمه حسن الذي استشهد، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً.

يذكر أن 140 أسيرًا قد أصيبوا بفيروس "كورونا" منذ بداية شهر نيسان/ أبريل المنصرم، بينهم أسيران اكتشفت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم، علمًا أن غالبية الإصابات سُجلت في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الميزان يستنكر قصف الاحتلال لغزة ويطالب بوقف الاعتداءات المتكرره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟