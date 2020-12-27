أوقاف غزة تعقد مجلس "سماع كتاب الأربعين النووية" عبر برنامج الزوم

غزة-الرأي

عقد قسم الوعظ والإرشاد بمديرية أوقاف غزة مجلس "سماع كتاب الأربعين النووية" عبر برنامج زوم الإلكتروني, بحضور مدير أوقاف غزة د. محمد سالم ورئيس قسم الوعظ م. محمد حسن أبو سعدة و مدرس المجلس أ. أمجد نجم, وبمشاركة أكثر من (50) طالب وطالبة من طلبة العلم الشرعي.

بدوره، أشار سالم أن المجلس يُعد باكورة لأنشطة المديرية وأولى مجالسها العلمية التي تُعقد عن بعد، منوهاً إلى أن المديرية انتهت من تنظيم سلسلة برامج دعوية هادفة وفق منهجية واضحة من خلال الوعظ والإرشاد، مثمنا جهود الشيخ أمجد نجم علي ما بذله في تلاوة أحاديث الأربعين النووية، وأجاز بها المشاركين.

