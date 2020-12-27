بحر يهاتف النائب الكويتي الصقعبي ويشيد بمقترحه تعديل قانون مقاطعةالاحتلال

غزة-الرأي

هاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، النائب الكويتي د. عبد العزيز طارق الصقعبي، الذي قدم مقترح للبرلمان الكويتي يقضي بتعديل قانون مقاطعة الاحتلال الموحد بدولة الكويت ليشمل المقاطعة السياسية والسياحة والإلكترونية.

وأشاد د. بحر بمواقف الكويت أميراً وبرلماناً وحكومة وشعباً الرافضة للتطبيع مع الاحتلال، معتبراً مقترح القانون الذي قدمه النائب الصقعبي -والذي يضم أيضاً اعتماد مقرر دراسي بعنوان الصراع العربي مع الاحتلال كمقرر الزامي للطلبة-، معتبراً المقترح تقدماً كبيراً في مواجهة وعزل الاحتلال.

وأكد د. بحر خلال اتصاله بالنائب د. الصقعبي على ضرورة أن تحذو الأمة العربي والإسلامية والدول الصديقة حول العالم حذو الكويت وبرلمانها في عزل الاحتلال وتجريم التطبيع، مشيراً إلى خطورة جريمة التطبيع على الحقوق والقضية الفلسطينية.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة :" إن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته يقف قلباً وقالباً مع أي خطوة تصب في بوتقة عزل الاحتلال".

من جهته؛ شكر عضو مجلس الأمة الكويتي النائب د. عبد العزيز الصقعبي؛ د. بحر على اتصاله، مؤكداً أن الكثير من نواب الشعب الكويتي يباركون مقترح تعديل قانون مقاطعة الاحتلال.

وأكد النائب د. الصقعبي إن الكويت ستبقى دوماً وفية لفلسطين وقضيتها وشعبها، وأن عدم التطبيع مع الاحتلال هو موقف مبدئي لدى كل مواطن كويتي