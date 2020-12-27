وكالة الرأي الفلسطينية 18 وفاة و952 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية بحر يهاتف النائب الكويتي الصقعبي ويشيد بمقترحه تعديل قانون مقاطعةالاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاشغال تقوم بنقل الباطون في منطقة الوادي لمنع انجراف التربه وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تعقد مجلس "سماع كتاب الأربعين النووية" عبر برنامج الزوم وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الحكومية تعلن التعرفة النهائية لكهرباء المولدات وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تنفذ حملة لصيانة وتنظيف المباني الوقفية وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بالأوقاف ينفذ دورة بعنوان "فن الظهور الإعلامي ومخاطبة الجمهور" وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي :العدوان الأخير طال البنية التحتية لبلدية غزة والقطاع الاقتصادي وكالة الرأي الفلسطينية "وادي "يتفقد المصانع المتضررة جراء القصف الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية الميزان يستنكر قصف الاحتلال لغزة ويطالب بوقف الاعتداءات المتكرره
أخبار » الأخبار الفلسطينية

بحر يهاتف النائب الكويتي الصقعبي ويشيد بمقترحه تعديل قانون مقاطعةالاحتلال

27 كانون أول / ديسمبر 2020 01:12

1
1

غزة-الرأي

هاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، النائب الكويتي د. عبد العزيز طارق الصقعبي، الذي قدم مقترح للبرلمان الكويتي يقضي بتعديل قانون مقاطعة الاحتلال الموحد بدولة الكويت ليشمل المقاطعة السياسية والسياحة والإلكترونية.

وأشاد د. بحر بمواقف الكويت أميراً وبرلماناً وحكومة وشعباً الرافضة للتطبيع مع الاحتلال، معتبراً مقترح القانون الذي قدمه النائب الصقعبي -والذي يضم أيضاً اعتماد مقرر دراسي بعنوان الصراع العربي مع الاحتلال كمقرر الزامي للطلبة-، معتبراً المقترح تقدماً كبيراً في مواجهة وعزل الاحتلال.

وأكد د. بحر خلال اتصاله بالنائب د. الصقعبي على ضرورة أن تحذو الأمة العربي والإسلامية والدول الصديقة حول العالم حذو الكويت وبرلمانها في عزل الاحتلال وتجريم التطبيع، مشيراً إلى خطورة جريمة التطبيع على الحقوق والقضية الفلسطينية.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة :" إن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته يقف قلباً وقالباً مع أي خطوة تصب في بوتقة عزل الاحتلال".

من جهته؛ شكر عضو مجلس الأمة الكويتي النائب د. عبد العزيز الصقعبي؛ د. بحر على اتصاله، مؤكداً أن الكثير من نواب الشعب الكويتي يباركون مقترح تعديل قانون مقاطعة الاحتلال.

وأكد النائب د. الصقعبي إن الكويت ستبقى دوماً وفية لفلسطين وقضيتها وشعبها، وأن عدم التطبيع مع الاحتلال هو موقف مبدئي لدى كل مواطن كويتي

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الميزان يستنكر قصف الاحتلال لغزة ويطالب بوقف الاعتداءات المتكرره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟