حماس تطلق رزمة مشاريع خدماتية بمخيمات لبنان

وكالات-الرأي:

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان المرحلة الأولى من المشاريع الخدماتية والحياتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي أعلن عنها رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أثناء زيارته الأخيرة.

وأوضح القيادي في حركة حماس جهاد طه خلال مؤتمر صحفي، في مخيم عين الحلوة أن المرحلة الأولى من المشاريع والتي حملت عنوان "حماس حدك" تضم عشرة مشاريع تشمل عددًا من شبكات المياه والكهرباء والتدفئة وتعبيد الطرقات، والمساهمة في دفع الأقساط الجامعية لـ 1000 طالب جامعي.

وأكد طه أن حركة حماس وفي ذكرى انطلاقتها الثالثة والثلاثين لن تتنكر لمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في لبنان، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها الخطيرة على واقع شعبنا.

وبين طه أن الهدف من المنحة المالية والبالغ قيمتها مليون دولار التخفيف من الأزمات المعيشية والحياتية التي فرضتها الضائقة الاجتماعية في مخيمات اللاجئين في لبنان، خاصة عقب انتشار وباء كورونا وما رافقه من تراجع اقتصادي.

ولفت إلى أن هذه المشاريع الخدماتية ستساهم في تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وتعزيز ثقته بمشروع التحرير والعودة وتمكينه من العيش بكرامة إلى حين العودة الميمونة إلى فلسطين.

وأبدى طه قلقه البالغ من استمرار حرمان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حقوقهم الأساسية التي كفلتها كل الشرائع الدولية، في الوقت الذي تمارس فيه وكالة الأونروا سياسة تقليص الخدمات الإنسانة والصحية والإغاثية؛ الأمر الذي يضاعف من ثقل الأزمات على شعبنا.

وطالب طه المسؤولين اللبنانيين بالمباشرة بإقرار حقوق أبناء شعبنا اللاجئين في لبنان ودعمهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

وطالب طه الأونروا بتوسيع دائرة تواصلها مع الجهات المانحة من أجل تأمين موارد مستدامة لإغاثة شعبنا الفلسطيني.

ودعا القيادي في حماس الجهات الفلسطينية كافة إلى الاستمرار في بذل الجهود الوطنية وتكاملها من أجل إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، والاستمرار في مساعدتهم لتخطي الظروف الراهنة وحماية المخيمات أمام التحديات الاجتماعية التي تواجهها.