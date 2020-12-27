تمديد اعتقال الأسير "علي شواهنة" إداريًا

الداخل المحتل-الرأي:

مددت محكمة الاحتلال يوم الأحد، الاعتقال الإداري بحق الأسير علي شواهنة من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، لمدة خمسة أشهر.

وأمضى المعتقل شواهنة 14 عاماً في سجون الاحتلال بشكل متواصل، وأعيد اعتقاله في آذار/مارس الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري، وتم تجديده لمرة ثانية لمدة 5 أشهر.

وكان قد تعرض خلال اعتقاله الماضي عام 2002 للتعذيب الشديد أدى لإصابته بمشاكل صحية أبرزها ديسك في الظهر والرقبة، وتم عزله عدة مرات في ذلك الوقت، إضافة إلى انه خاض عدة إضرابات عن الطعام مع الحركة الأسيرة وتضامنا مع إخوانه الأسرى.

وأعربت عائلة الأسير، عن قلقها البالغ على صحة ابنها، بعد تردي وضعه الصحي قبل أسابيع وظهور أعراض مرضية جديدة عليه في ظل إهمال طبي من إدارة السجون.

وبينت أنه بعد إجراء فحوصات طبية أولية في سجني مجدو والنقب أكد الطبيب وجود نقص حاد في إنتاج كريات الدم البيضاء في نخاع العظم.

وأكد على حاجته للنقل لإحدى المستشفيات المدنية من أجل الحصول على خزعة من النخاع الشوكي، لتشخيص الحالة ومعرفة الأسباب الرئيسية لهذا الخلل الوظيفي، إلا أن إدارة السجون تماطل في ذلك بحجة تعقيدات النقل في ظل استمرار جائحة كورونا.