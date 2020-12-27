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الخارجية: 6 وفيات بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

27 كانون أول / ديسمبر 2020 08:46

وكالات-الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين برام الله، مساء اليوم الأحد، تسجيلها 6 حالات وفاة، و52 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 340، والإصابات إلى 8819.

وأوضحت في بيانها اليومي، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية سجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطنين نبيل عثمان عبد العزيز، وحسام قاسم حمدان /65 عاما/، ونعيم عبد الله /85 عاما/، وحسين موسى، ومحمد حجاز /69 عاما/، والمواطنة شريفة حجاز /75 عاما/، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 106 حالات.

وأفادت أنه تم تسجيل 52 إصابة جديدة في كل من اوهايو، وميتشغن، وكاليفورنيا، وواشنطن، وميريلاند، ونورث كارولينا، وبريتسو، وفرجينيا، ما يرفع عدد الاصابات إلى 5886.

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