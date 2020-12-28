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الطقس: أجواء باردة وغائمة وراتفاع طفيف بالحرارة

28 كانون أول / ديسمبر 2020 08:22

فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافا، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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