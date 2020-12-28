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الضفة: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بصفوف المواطنين

28 كانون أول / ديسمبر 2020 08:26

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، الشاب بلال فتحي كنعان بعد مداهمة منزله في بلدة جبع قضاء جنين، وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، تخللها تفتيش منازل كل من خليل النايف وساري المجيد.

وشنت قوات الاحتلال عمليات دهم في مدينة الخليل، واعتقلت كلا من: نبيل الجعبري ومأمون الهيموني.

وفي سلفيت، اعتقل الاحتلال 3 مواطنين، وهم؛ يوسف عاصي من بلدة قراوة بني حسان، ومحمد الأسعد من بلدة كفل حارس، ومعتز هاني سلمان من ديراستيا.

واقتحمت اليات الاحتلال بلدة بيت فجار قضاء مدينة بيت لحم وتمركزت في مداخل البلدة وبعض حاراتها.

ومن مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنان، حسن حلوان، وصدام بكر حعيدي

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قرية طورة جنوب غرب جنين، وداهمت منزل الأسير محمد مروح قبها ومنزل والده، مصطحبين الكلاب البوليسية.

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