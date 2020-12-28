"حرز الله" يشيد بدور وجهاء بيت لاهيا في إسناد العملية التعليمية

غزة- الرأي

أشاد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أشرف حرز الله، بالدور الكبير لوجهاء ومخاتير مدينة بيت لاهيا في خدمة ودعم وإسناد العملية التعليمية.

جاء ذلك، خلال استقباله ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، وفداً من وجهاء، ومخاتير، ومجالس أولياء الأمور، في مدينة بيت لاهيا ضمً كلاً من: المختار يوسف أبو حلوب، والمختار خالد مسلم، ود. نبيل اللوح، ود. توفيق أبو جراد، ود. محمد الزعنون، و أ. حامد الرضيع.

ورحب أ. حرز الله، بالوفد الزائر، مثمناً دورهم البارز في تعزيز وإسناد العملية التعليمية والنهوض بها، مؤكداً على الدور الريادي لمجالس أولياء الأمور، ووجهاء وأعيان المجتمع المحلي في مدينة بيت لاهيا، خلال مختلف المحطات والمراحل التي مرت بها مديرية الشمال، ما يجسّد روح العمل التكاملي والتشاركي بين الجانبين، الأمر الذي ساهم في خدمة المجتمع.

كما استعرض أ. حرز الله، جملة من الإجراءات التي اتخذتها المديرية مؤخراً لتجاوز العقبات الناجمة عن جائحة "كورونا"، لافتاً إلى الدور المهم الذي لعبته –ولا زالت- مؤسسات وشخصيات المجتمع المحلي في إسناد المدارس والطلبة خلال الأزمة.

من ناحيته، عبّر الوفد عن ارتياحه من التدابير التي اتخذتها المديرية في سبيل الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية بالرغم من الصعوبات الناشئة عن جائحة "كورونا".

وأكد الوفد أنه لن يتوانى ولو للحظة واحدة عن دعم وإسناد المديرية في كافة خطواتها في سبيل خدمة الطلبة وضمان استمرار ونجاح المسيرة التعليمية، متمنياً التوفيق والنجاح والسداد للمديرية بما يحقق الصالح العام.

وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على مواصلة مزيد من التعاون المشترك بينهما؛ لتذليل كل العقبات التي قد تعترض النهوض بالواقع التعليمي.