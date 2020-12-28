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الصحة تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة "كورونا " في فصل الشتاء

28 كانون أول / ديسمبر 2020 09:55

الصحة تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة "كورونا " في فصل الشتاء
الصحة تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة

غزة- الرأي

أكد د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، أن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا في المرحلة المقبلة تمهيدا لقدوم فصل الشتاء.
وأوضح أنه جاري العمل على تحسين جهوزية أماكن الفرز داخل المستشفيات، وإنشاء خيم أخرى وتوسيع أماكن الفرز الموجودة بما يعزز صمودها لاستمرار تقديم خدماتها لفترة أطول في ظل الجائحة. 
وذكر د.صباح أنه سيتم ضمن الخطة المعدة توسيع مستشفى غزة الأوروبي الخاص بمصابي كورونا، وزيادة عدد أسرّة العناية المركّزة فيه، والعمل على تجهيز مستشفى الصداقة التركي، بحيث يستقبل مصابي كورونا من الحالات المتوسطة والشديدة التي تحتاج للمبيت فيه. 
ويضيف:" تم تخصيص مكان في كل مستشفى من مستشفيات قطاع غزة لمصابي كورونا، بقدرة استيعابية تتراوح بين 180- 200 سرير، موزعة حسب قدرة كل مستشفى، ودعمها بالاحتياجات الطارئة لتخفيف الأعباء عن المستشفيات الأخرى الخاصة بمصابي "كوفيد ١٩"، مبينا بأنه سيتم العمل بالخطط المعدة وفقا لتطور الحالة الوبائية في المجتمع في فصل الشتاء.
ولفت د. صباح أن الطواقم الطبية داخل المستشفيات تبذل جهودا مضاعفة في اتخاذ الإجراءات الوقائية في المستشفيات لسلامتهم وسلامة المرضى، من خلال العمل على توحيد بوابات دخول المستشفيات، وتخصيص مدخل ومخرج واحد للمرضى، ومنع زيارات المرضى، والالتزام بوجود مرافق واحد فقط مع كل مريض يحمل بطاقة خاصة به. 
و دعا د.صباح المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا خاصة مع قرب فصل الشتاء، وعدم تجمع المواطنين في غرف مغلقة وضيقة و الحفاظ على التباعد الجسدي حفاظا على حياتهم وحياة أحبابهم خاصة كبار السن والمرضى المنومين وذوى المناعة الضعيفة

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