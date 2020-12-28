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لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي

النيابة العامة تحقق في 653 قضية وتوقف 84 متهمًا

28 كانون أول / ديسمبر 2020 10:14

النيابة العامة تحقق في 653 قضية وتوقف 84 متهمًا
النيابة العامة تحقق في 653 قضية وتوقف 84 متهمًا

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في653  قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز 27 ديسمبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الأحد، في 288 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وسجلت 365  قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 84 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

 

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