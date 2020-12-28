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جرافات الاحتلال تهدم ورشتين لإصلاح المركبات في نابلس

28 كانون أول / ديسمبر 2020 10:16

قوات الاحتلال تهدم ورشة
قوات الاحتلال تهدم ورشة

نابلس – الرأي:

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ورشتين لإصلاح المركبات في اللبن الشرقية، بمدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن الورشتين تقعان على الشارع الرئيسي الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله، وتعودان للموطنين جهاد عويس ورجا ضراغمة.

ويعاني أهل اللبن الشرقية، من إجراءات وممارسات همجية شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، أبرزها: الاعتداء على طلبة المدارس الثانوية الواقعة على شارع رام الله نابلس الرئيسي، ونصب كاميرات مراقبة على مدخل القرية، ووضع بوابة حديدية على الطريق الواصل للقرية، ووجود حاجز عسكري طيار بشكل يومي يعيق حركة الدخول والخروج والتنكيل بالشبان.

إضافة لمحاولة السيطرة على جبل الرأس من قبل المستوطنين، وتسليم إخطارات لمحال ومنشآت على الشارع الرئيسي، ومداهمة القرية بشكل شبه يومي وإلقاء قنابل الصوت والغاز باتجاه بيوت المواطنين.

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