أبرز أحداث القضية الفلسطينية لعام 2020

غزة- الرأي-ألاء النمر

عام 2020 كان واحداً من أصعب الأعوام التي مرت على قطاع غزة، حيث وصفه الفلسطينيون بعام الخذلان للقضية الفلسطينية التي لهث فيها الرؤساء العرب للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي النصف الثاني من شباط / فبراير بدأت معركة كورونا لكنها بقيت تحت السيطرة حتى أب / أغسطس عندما سجلت أول إصابة محلية بفيروس كورونا، وكأن الدنيا انقلبت في هذا القطاع المعتاد على الأزمات؛ وهي المرة الأولى التي يغلق فيها القطاع منذ آخر حظر للتجول فرضه الجيش الإسرائيلي في عام 1993 إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

المصالحة الداخلية كانت متذبذبة هي الأخرى، فاستبشر الفلسطينيون خيراً عندما رأوا العاروري والرجوب في مؤتمر مشترك وما تبع ذلك من لقاءات في رام الله وبيروت واسطنبول، لكن جرعة التفاؤل هذه لم تدم طويلاً إذ تعثرت خطواتها بعد إعلان السلطة الفلسطينيين بعودة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي كبادرة حسن نية للرجل الذي فاز في الانتخابات الأمريكية جون بايدن.

وخلال العام 2020 غاب القيادي في حركة فتح صائب عريقات وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح عن المشهد السياسي بعد أن وافتهم المنية، كما استشهد 4 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

شبكة الرأي الفلسطينية رصدت الأحداث التالية خلال العام 2020:/

صفقة قرن وقصف وملحمة العجول

3/1/2020: الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تقرر وقف المسيرات لمدة 3 شهور بهدف التقييم وإعادة بناء الهيئة ولجانها وتحويلها من فعاليات أسبوعية لشهرية.

28/1/2020: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إطلاق صفقة القرن لحل القضية الفلسطينية وسط استنكار ورفض فلسطيني وعربي.

5/2/2020: كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" تكشف عن إصابة عدد من أسرى الاحتلال لدى المقاومة، وذلك في القصف الذي تعرض له قطاع غزة في أيار/مايو 2019.

20/2/2020: انتهاء المقاطعة التجارية والتي تمثلت بتوقف السلطة عن شراء العجول من الاحتلال، وقرار إسرائيل التوقف عن استيراد الخضراوات الفلسطينية.

22/2/2020: وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يصدر قرارًا يمنع البناء الفلسطيني في المناطق المتاخمة أو المطلة على المستوطنات في الضفة الغربية والمصنفة B حسب اتفاقية "أوسلو".

فايروس كورونا وحريق النصيرات وقطع علاقات

3/3/2020: إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من عام.

5/3/2020: الرئيس محمود عباس يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا ويقرر إغلاق المدارس والجامعات ومنع التنقل بين المدن إلا للضرورة.

22/3/2020: الحكومة الفلسطينية تمنع المواطنين الخروج من منازلهم 14يوماً ومنع التنقل بين المحافظات وفرض إجراءات إلزامية منعًا لتفشي كورونا.

9/5/2020: عدد من البنوك الفلسطينية تغلق حسابات عشرات الأسرى المحررين استجابة لقرار إسرائيلي

19/5/2020: الرئيس محمود عباس يعلن أن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من الاتفاقات الموقعة مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بما يشمل الاتفاقات الأمنية بعد إعلان إسرائيل عن نيتها تطبيق خطة ضم الضفة الغربية.

31/5/2020: إعادة فتح المسجد الأقصى بعد 70 يوماً على إغلاقه بسبب كورونا.

عودة للمصالحة ووفاة شلح وفتح معبر رفح

2/7/2020: مؤتمر صحفي مشترك بين بيروت ورام الله ضم القيادي في حركة فتح جبريل الرجوب والقيادي في حركة حماس صالح العاروري، والاتفاق على وضع خطة مشتركة لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية.

6/7/2020: استشهاد الأسير سعدي الغرابلي (75 عاماً) في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي، معتقل منذ 26عاماً وهو من قطاع غزة.

11/8/2020: مصر تفتح معبر رفح لمدة 3 أيام، وذلك للمرة الأولى مرة منذ 5 شهور بعد إغلاقه جراء جائحة كورونا، وتسمح بمرور الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أو تصاريح إقامة أجنبية.

6/7/2020: وفاة أمين حركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح في سوريا عن عمر يناهز (62 عاماً).

حملة تطبيع علاقات

13/8/2020: الإمارات وإسرائيل تعلنان التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، والسلطة الفلسطينية ترفض الخطوة وتستدعي سفيرها في دولة الإمارات.

4/9/2020: اجتماع هو الأول للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينتي رام الله وبيروت برئاسة الرئيس محمود عباس؛ رفضاً لخطة الضم الإسرائيلية والتطبيع العربي، والمشاركون يقررون تشكيل لجنة من شخصيات فلسطينية لتقديم رؤية استراتيجية لتحقيق المصالحة في غضون 5 أسابيع.

11/9/2020: البحرين وإسرائيل تعلنان التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، والسلطة الفلسطينية ترفض الخطوة وتستدعي سفيرها في البحرين.

15/9/2020: الإمارات والبحرين توقعان في حديقة البيت الأبيض على اتفاقية السلام مع إسرائيل.

20/9/2020: السلطة الفلسطينية تعلن تخليها عن حقها في رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية رداً على رفض الجامعة إدانة اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات والبحرين مع دولة الاحتلال.

26/9/2020: مصر تسلم جثماني الصيادين محمود وحسن الزعزوع من قطاع غزة اللذين قتلتهما البحرية المصرية في عرض البحر.

23/10/2020: حكومتا السودان والاحتلال الإسرائيلي تعلنان الاتفاق على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

وفاة عريقات وملوح وعودة التنسيق مع الاحتلال

10/11/2020: وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات (65 عاما) في مشفى "هداسا عين كارم" في الداخل الفلسطيني المحتل، متأثرا بإصابته بفايروس "كورونا".

17/11/2020: السلطة الفلسطينية تعيد التنسيق الأمني مع إسرائيل، كانت قد أوقفته بتاريخ 19/5/2020 احتجاجاً على خطة الضم الإسرائيلية.

2/12/2020: الحكومة الإسرائيلية تحول أموال الضرائب "المقاصة" للسلطة الفلسطينية، والبالغ قيمتها 3 مليار و768 مليون شكيل، ورفضت السلطة منذ أيار/مايو الماضي استلام العائدات رداً على إعلان إسرائيل نيتها ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

10/12/2020: الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعلن في تغريدة له عبر تويتر أن المغرب وإسرائيل وافقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

<span simplified="" "="" style="box-sizing: border-box">24/12/2020: وفاة نائب الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح عن عمر يناهز 79 عاماً بعد عام ونصف من المرض.