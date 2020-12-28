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لأول مرة.. المقاومة تنفذ مناورة «الركن الشديد» المشتركة غداً

28 كانون أول / ديسمبر 2020 11:25

غزة - الرأي

من المقرر أن تنفذ الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، غدًا الثلاثاء، المناورة الواسعة الأولى من نوعها باسم "الركن الشديد"، والتي تأتي بالتزامن مع ذكرى الحرب والعدوان على غزة نهاية عام 2008م.

ويشارك في المناورة 12 جناحًا عسكريًا هم: كتائب القسام، وسرايا القدس، وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، وألوية الناصر صلاح الدين، وكتائب المقاومة الوطنية، وكتائب شهداء الأقصى- لواء العامودي، وجيش العاصفة، ومجموعات الشهيد أيمن جودة، وكتائب الشهيد عبدالقادر الحسيني، وكتائب المجاهدين، وكتائب الأنصار، وكتائب الشهيد جهاد جبريل.

وعرضت الغرفة في مقاطع فيديو استباقية تدريبات لفصائل المقاومة، بالإضافة إلى صور من عمليات مشتركة، مع عبارات "قوتنا في وحدتنا"، و"فلسطين توحدنا".

وكانت الغرفة أوضحت أن المناورة "تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة وتجسيدًا لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر، ونتاجًا لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها".

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