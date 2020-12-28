"بحر " يشيد بموقف الكويت الرافض للتطبيع

غزة- الرأي

عبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، عن فخره واعتزازه بموقف النائب الكويتي د. عبد العزيز طارق الصقعبي الذي وصفه بالموقف الوطني الأصيل من رفض التطبيع مع الاحتلال.

وأكد د. بحر في رسالة بعثها للنائب الكويتي على تقديره لمقترح الصقعبي لمجلس الأمة الكويتي باعتماد مقرر الصراع العربي مع الاحتلال كمقرر دراسي إلزامي لكل طلبة جامعة الكويت.

وقال د. بحر :" إن هذا المقترح الهام يأتي في توقيتٍ دقيق، تتسارع به وتيرة الهرولة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب لأرضنا، وسعي بعض الأنظمة إلى وأد القضية الفلسطينية وطمسِها تطبيقاً لما يُسمى (بمشروع صفقة القرن) المشؤوم".

وأضاف " نؤكد في رئاسة المجلس التشريعي بأن مشاريع التطبيع مع العدو الصهيوني لن تصمد أمام وعي الشعوب، والمواقف الوطنية الرائعة التي تصدر عن النُخب العربية والإسلامية".

وتابع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة " ليس غريباً عليكم سعادة النائب الصقعبي هذا الموقف الوطني اللافت؛ خاصة وأنكم تبوأتم رئاسة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت 2007 وكان لكم مواقف مشرفة في دعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية والإسلامية".

وعبر د. بحر عن تقديره لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً على مواقفها المُنحازة دوماً للقضية الفلسطينية وللقضايا العادلة، حاثاً الكويت على مواصلة تقديم المزيد من المقترحات والمشاريع البرلمانية الداعمة لقضيتنا حتى تحرير المسجد الأقصى وكنس الاحتلال من أرضنا المحتلة.

وكان النائب الكويتي د. عبد العزيز الصقعبي قدم مقترحاً للبرلمان الكويتي يقضي بتعديل قانون مقاطعة الاحتلال الموحد بدولة الكويت ليشمل المقاطعة السياسية والسياحة والإلكترونية، وإقرار مقرر إلزامي للطلبة حول الصراع العربي مع الاحتلال.