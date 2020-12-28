وكالة الرأي الفلسطينية أبرز أحداث القضية الفلسطينية لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وفد مغربي رسمي يزور "إسرائيل" اليوم وكالة الرأي الفلسطينية حرب الفرقان..محطة فاصلة غيّرت معادلة الصراع وكالة الرأي الفلسطينية جرافات الاحتلال تهدم ورشتين لإصلاح المركبات في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 653 قضية وتوقف 84 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و477 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة "كورونا " في فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يناقش الخطة التشغيلية لعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تعقد امتحان برنامجي محو الأمية والتعليم الموازي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تناقش احتياجاتها من الأبنية المدرسية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

في رسالة بعثها للنائب الكويتي الصقعبي

"بحر " يشيد بموقف الكويت الرافض للتطبيع

28 كانون أول / ديسمبر 2020 11:30

"بحر " يشيد بموقف الكويت الرافض للتطبيع

غزة- الرأي

عبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، عن فخره واعتزازه بموقف النائب الكويتي د. عبد العزيز طارق الصقعبي الذي وصفه بالموقف الوطني الأصيل من رفض التطبيع مع الاحتلال.

وأكد د. بحر في رسالة بعثها للنائب الكويتي على تقديره لمقترح الصقعبي لمجلس الأمة الكويتي باعتماد مقرر الصراع العربي مع الاحتلال كمقرر دراسي إلزامي لكل طلبة جامعة الكويت.

وقال د. بحر :" إن هذا المقترح الهام يأتي في توقيتٍ دقيق، تتسارع به وتيرة الهرولة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب لأرضنا، وسعي بعض الأنظمة إلى وأد القضية الفلسطينية وطمسِها تطبيقاً لما يُسمى (بمشروع صفقة القرن) المشؤوم".

وأضاف " نؤكد في رئاسة المجلس التشريعي بأن مشاريع التطبيع مع العدو الصهيوني لن تصمد أمام وعي الشعوب، والمواقف الوطنية الرائعة التي تصدر عن النُخب العربية والإسلامية".

وتابع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة " ليس غريباً عليكم سعادة النائب الصقعبي هذا الموقف الوطني اللافت؛ خاصة وأنكم تبوأتم رئاسة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت 2007 وكان لكم مواقف مشرفة في دعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية والإسلامية".

وعبر د. بحر عن تقديره لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً على مواقفها المُنحازة دوماً للقضية الفلسطينية وللقضايا العادلة، حاثاً الكويت على مواصلة تقديم المزيد من المقترحات والمشاريع البرلمانية الداعمة لقضيتنا حتى تحرير المسجد الأقصى وكنس الاحتلال من أرضنا المحتلة.

وكان النائب الكويتي د. عبد العزيز الصقعبي قدم مقترحاً للبرلمان الكويتي يقضي بتعديل قانون مقاطعة الاحتلال الموحد بدولة الكويت ليشمل المقاطعة السياسية والسياحة والإلكترونية، وإقرار مقرر إلزامي للطلبة حول الصراع العربي مع الاحتلال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الميزان يستنكر قصف الاحتلال لغزة ويطالب بوقف الاعتداءات المتكرره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟