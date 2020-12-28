وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس: جولات جديدة على أراضي المزارعين لتقديم الدعم الفني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد لقاءً تشاوريًا لمشروع تطوير منطقة الخضرية بحي الصبرة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تشارك بتسليم مدخلات الإنتاج الزراعية لصغار المزارعين وكالة الرأي الفلسطينية ​اختتام الأسبوع الثاني من مسابقة "موهبتك من بيتك" وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاندونيسي يتابع تجهيزات العيادات الخارجية بـ"اليمني السعيد" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إرسال 250 إسطوانة أكسجين لمرضى كورونا في مستشفى الاوروبي وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المستشفيات تتابع عمل مستشفى نور الكعبي لمرضى غسيل الكلي وكالة الرأي الفلسطينية " ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين: 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تسهل 61 مهمة صحفية يومي الحظر
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

خلال يومي الحظر

الصحة: إرسال 250 إسطوانة أكسجين لمرضى كورونا في مستشفى الاوروبي

28 كانون أول / ديسمبر 2020 12:42

إرسال 250 إسطوانة أكسجين لمرضى كورونا في مستشفى الاوروبي
إرسال 250 إسطوانة أكسجين لمرضى كورونا في مستشفى الاوروبي

غزة- الرأي

أكد  بسام برهوم مدير دائرة اللوازم العامة، أن الجميع يعمل على قدم وساق لمواجهة جائحة كورونا وتوفير جميع احتياجات المستشفيات من الاكسجين حفاظا على أرواح المرضى خلال يومي الاغلاق الكامل في قطاع غزة
وأشار أن طواقمه على تواصل دائم لحل أي مشكلة تطرأ على نقص الأكسجين في المستشفيات مع تقديم تقرير يومي مفصل ، مشيرا إلى أنهم لا يدخرون جهداً في سبيل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى، حيث تم ارسال (250) اسطوانة ممتلئة الى مستشفى الاوروبي وتوفير عدد من خزانات الاكسجين السائل وزن (2120) كيلو لدعم المستشفى في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتقديم خدمات صحية وطبية لائقة للمواطنين. 
وأوضح رئيس قسم الاجهزة الميكانيكية والغازات م. جهاد السدودي أن عملية سحب اسطوانات الاكسجين وتوفير احتياجات المستشفيات يتم بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين المصانع والمستشفيات .

وأشار إلى أنه تم سحب (240) اسطوانة لتعبئتها من مستشفى غزة الاوروبي بالإضافة الى (20) اسطوانة من مركز فرز مجمع الشفاء الطبي مؤكدا على استمرار عمل محطة الأكسجين المركزية في منطقة الشيخ رضوان لسد احتياج مراكز الرعاية الأولية والمرضى.
وأشاد أ. محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية بجميع الطواقم في دائرة اللوازم العامة التي تتابع تزويد جميع المرافق الصحية بالأكسجين اللازم لمرضى “كوفيد 19″، والعمل على سحب وتعبئة اسطوانات الأكسجين، بما يلبي احتياجات مرضى كورونا في المستشفيات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟