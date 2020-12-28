الصحة: إرسال 250 إسطوانة أكسجين لمرضى كورونا في مستشفى الاوروبي

غزة- الرأي

أكد بسام برهوم مدير دائرة اللوازم العامة، أن الجميع يعمل على قدم وساق لمواجهة جائحة كورونا وتوفير جميع احتياجات المستشفيات من الاكسجين حفاظا على أرواح المرضى خلال يومي الاغلاق الكامل في قطاع غزة.

وأشار أن طواقمه على تواصل دائم لحل أي مشكلة تطرأ على نقص الأكسجين في المستشفيات مع تقديم تقرير يومي مفصل ، مشيرا إلى أنهم لا يدخرون جهداً في سبيل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى، حيث تم ارسال (250) اسطوانة ممتلئة الى مستشفى الاوروبي وتوفير عدد من خزانات الاكسجين السائل وزن (2120) كيلو لدعم المستشفى في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتقديم خدمات صحية وطبية لائقة للمواطنين.

وأوضح رئيس قسم الاجهزة الميكانيكية والغازات م. جهاد السدودي أن عملية سحب اسطوانات الاكسجين وتوفير احتياجات المستشفيات يتم بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين المصانع والمستشفيات .

وأشار إلى أنه تم سحب (240) اسطوانة لتعبئتها من مستشفى غزة الاوروبي بالإضافة الى (20) اسطوانة من مركز فرز مجمع الشفاء الطبي مؤكدا على استمرار عمل محطة الأكسجين المركزية في منطقة الشيخ رضوان لسد احتياج مراكز الرعاية الأولية والمرضى.

وأشاد أ. محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية بجميع الطواقم في دائرة اللوازم العامة التي تتابع تزويد جميع المرافق الصحية بالأكسجين اللازم لمرضى “كوفيد 19″، والعمل على سحب وتعبئة اسطوانات الأكسجين، بما يلبي احتياجات مرضى كورونا في المستشفيات.