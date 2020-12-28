وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس: جولات جديدة على أراضي المزارعين لتقديم الدعم الفني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد لقاءً تشاوريًا لمشروع تطوير منطقة الخضرية بحي الصبرة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تشارك بتسليم مدخلات الإنتاج الزراعية لصغار المزارعين وكالة الرأي الفلسطينية ​اختتام الأسبوع الثاني من مسابقة "موهبتك من بيتك" وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاندونيسي يتابع تجهيزات العيادات الخارجية بـ"اليمني السعيد" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إرسال 250 إسطوانة أكسجين لمرضى كورونا في مستشفى الاوروبي وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المستشفيات تتابع عمل مستشفى نور الكعبي لمرضى غسيل الكلي وكالة الرأي الفلسطينية " ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين: 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تسهل 61 مهمة صحفية يومي الحظر
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

​اختتام الأسبوع الثاني من مسابقة "موهبتك من بيتك"

28 كانون أول / ديسمبر 2020 01:01

غزة - الرأي



نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، ومنتدى الأمة للتنمية حفلًا؛ لتكريم الأطفال الفائزون في الأسبوع الثاني من مسابقة موهبتك من بيتك، والتي تهدف إلى إبراز مواهب الأطفال وإبداعاتهم خلال فترة الحجر الصحي؛ بسبب جائحة "كورونا".

وحضر الحفل، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ورئيس المنتدى الدكتور فريد قبلان، وعضو لجنة تحكيم المسابقة الأستاذة سحر عمار، ومدير عام الفنون في الهيئة الأستاذ عاطف عسقول، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عارف بكر، والمدير التنفيذي للمنتدى الأستاذ الحسين بركة، بالإضافة للأطفال الفائزين وذويهم.

وخلال كلمة له، أوضح محيسن أن المسابقة أظهرت بوضوح مستوى الإبداع والمواهب المميزة التي يتمتع بها الأطفال في قطاع غزة وأظهرت الوجه الحضاري المميز للشعب الفلسطيني، الذي يسعى الاحتلال إلى طمسه وتشويهه، مؤكدًا أن الهيئة ستقوم بتنفيذ عدة مشاريع تسعى من خلالها إلى رعاية مواهب الأطفال وتنميتها وفتح الآفاق أمامها.

وأشار محيسن إلى أن المسابقة جاءت لتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الأطفال وأوقات فراغهم الطويلة التي فرضتها جائحة كورونا، وتهدف إلى إضفاء طابع من السعادة والتفاعل وكسر الروتين في نفوس الأطفال، بالإضافة إلى اكتشاف مواهب الأطفال المميزة وتحفيزها وتنميتها.

من جانبه، تحدث قبلان حول أهمية الاهتمام بمواهب الأطفال واكتشافها منذ الصغر، ورعايتها وتوجيهها بشكل سليم، وتمكين الأطفال من التعبير بحرية عن مكنوناتهم الإبداعية، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي في المجتمعات الراقية يتركز في استثمار الأجيال الناشئة وإعدادها وتأهيلها لقيادة المستقبل.

من جهتها أوضحت عمار آلية تحكيم المسابقة وتقييم المتسابقين، مبينة أن مشاركات الأطفال يتم عرضها على لجنة التحكيم المكونة من مختصين في مجالات المسابقة، ويتم منحها درجات وفق محددات متفق عليها، ويحصل عضو لجنة التحكيم صاحب الاختصاص في مجال المشاركة على النسبة الأعلى من التقييم.

وبيّنت أن المشاركة في الأسبوع الثالث من المسابقة تنتهي مساء يوم الأربعاء القادم 30/12/2020 ويتم إعلان النتائج يوم الأحد، وتستمر المسابقة على مدار (4) أسابيع، لافتة إلى أن المشاركين الذيم لم يحالفهم الحظ ستتاح لهم الفرصة للمشاركة مرة أخرى في المسابقة في الأسابيع القادمة.

وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الأطفال العشرة الفائزين بجوائز هذا الأسبوع، وجاءت على النحو التالي: حمزة الأيوبي وبشير الأيوبي في مجال العزف والأغنية الوطنية، وعلي الجعفراي وتالا السويركي في مجال الإلقاء، ومحمد خضر وسفيان المصري في مجال الإنشاد والموشحات، ولين بهار وليان أبو القمصان في مجال كتابة القصة القصيرة، وضحى معمر ورغد حمدان في مجال التقليد والستاند أب كوميدي، وقد حصلوا على جائزة بقيمة 50 دولار لكل فائز.

133661974_3528369553913114_1247608662823059378_o 133439893_3528369490579787_4088667204016109883_o 133633141_3528369133913156_2552411020820683511_o 133872732_3528369350579801_8324381150329119672_o 133660751_3528369670579769_1895898552566697172_o 134041749_3528369530579783_3449001382370673009_o 133523321_3528370143913055_7387738799554215692_o 133745205_3528369443913125_5790028965751738062_o 133909716_3528369700579766_9037754901677744853_o 134321529_3528369760579760_6046522807869695123_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟