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الداخلية تصدر قرارات بشأن مناورة المقاومة بغزة غداً

28 كانون أول / ديسمبر 2020 03:48

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غزة- الرأي:

أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الاثنين، قرارات بشأن المناورة العسكرية لفصائل المقاومة المقررة غداً الساعة 10 صباحاً.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه سيتم إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بشكل كامل، إضافة لإغلاق شارع الرشيد أمام حركة المواطنين والمركبات على امتداد الشريط الساحلي لقطاع غزة.

ولفتت إلى أنه سيتم استثناء المنطقة الواقعة ما بين دوار السودانية شمالاً حتى الشيخ عجلين جنوباً نقطة الساحل، حيث ستكون مفتوحة أمام المركبات فقط.

وبينت أنه سيتم إخلاء عدد من المقرات الأمنية والشرطية، فيما يستمر سريان كافة الإجراءات المُتخذة لمدة 24 ساعة من بدء تنفيذها.

ولفتت إلى أنه سيتخلل المناورة انتشار لعناصر الـمقاومة والأجهزة الأمنية والشرطية، وحركة نشطة لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والأمن والشرطة في جميع المحافظات، وستُسمع أصوات إطلاق نار وتفجيرات.

ودعت الوزارة الأهالي إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الصدد، والتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية ميدانياً.

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