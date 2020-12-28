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حماس: منع تطعيم الأسرى بلقاح "كورونا" جريمة حرب

28 كانون أول / ديسمبر 2020 04:21

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

غزة- الرأي:

أكد عضو مكتب العلاقات الدولية لحركة حماس باسم نعيم أن قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بمنع تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح مضاد لفيروس "كورونا" يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف.

وشدد على أن القرار يعتبر جريمة حرب ينتهك فيها الاحتلال حقوق الأسرى في سجونه، وتعكس العنصرية تجاه غير اليهود، وهو سلوك متوقع بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "الدولة اليهودية" العنصري في العام ٢٠١٨.

وقالت: "إن المادتين (146) و(147) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي وقعت عليها دولة الاحتلال، تلزمها بتقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب".

وأضاف "دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة آلاف الأسرى في سجونها، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن",

ودعا "نعيم" المجتمع الدولي إلى الضغط على دولة الاحتلال كي يشمل الأسرى في حملة التطعيم، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بدورها في هذا الجانب.

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