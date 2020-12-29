الطقس: أجواء باردة مع ارتفاع طفيف على الحرارة

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، وباردا فوق المناطق الجبلية، باردا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة بارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، صافيا بوجه عام، وباردا فوق المناطق الجبلية، باردا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، الخميس المقبل، صافيا الى غائم جزئي، وباردا فوق المناطق الجبلية، باردا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي، وباردا فوق المناطق الجبلية، باردا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.