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الصحة العالمية: ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا سيستمر

29 كانون أول / ديسمبر 2020 08:41

الصحة العالمية: ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا سيستمر
الصحة العالمية: ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا سيستمر

أعربت خبيرة منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركهوفي، عن قناعتها بأن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد سيستمر.
وأشارت الخبيرة،أمس الاثنين، إلى أن الحديث يدور حول "عملية طبيعية لا تؤثر بشكل يذكر على الفيروس نفسه لكن ينبغي لنا أن نواصل دراستنا لهذه السلالات، بما في ذلك لمعرفة قدرتها على الانتقال".

وأكدت الخبيرة أن منظمة الصحة العالمية تواصل متابعة الوضع من كثب وتعمل مع علماء عبر العالم يتابعون ظهور السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

كما ذكرت أن لدى المنظمة ذاتها فرق بحث متخصصة في دراسة هذه السلالات، وأن منظمة الصحة ستتلقى نتائج عمل الفرق المذكورة خلال الأيام والأسابيع القادمة

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