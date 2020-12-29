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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2721) الثلاثاء 29/12/2020

أخبار فلسطينية﻿

اشتية يندد بقرار إسرائيلي يمنع لقاح “كورونا” عن الأسرى

476 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحافة الفلسطينية

الصحة الفلسطينية تسجل 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا

الزهار: الاحتلال يتحمل تداعيات العدوان على غزة

مؤتمر صحفي للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عند الساعة العاشرة صباح اليوم للإعلان عن انطلاق مناورات #الركن_الشديد المشتركة*

أخبار إسرائيلية

اتهامات لغانتس وأشكنازي بخرق العزل الصحي

انشقاقات جديدة في حزب غانتس وخلافات داخل الليكود

ليفني في طريقها للعودة للحياة السياسية من بوابة لابيد

هآرتس: ماندلبليت ناقش ملفات نتنياهو سرًا والعليا ستنظر بالتماسات "الغواصات"

نصف مليون إسرائيلي تلقوا لقاح فايزر المضاد..21 وفاة و3,690 إصابة بكورونا اليوم

"إسرائيل": تسجيل 3690 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة مسن إسرائيلي إثر تطعيمه بلقاح ضد كورونا

الصحة العالمية": علينا أن نستعد لما هو "أسوأ" من كورونا

"الحركة العالمية": الاحتلال قتل 9 أطفال ووضع 30 في العزل الإنفرادي خلال عام 2020

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 80.8 مليون والوفيات مليون و766359

إيران تحذر من تجاوز «خطوط حمر» في الخليج بعد تقارير عن تحرك إسرائيلي

أخبار عربية

الجامعة العربية تحذر من تداعيات سلبية لأزمة الأونروا على خدمات تقدم للاجئين الفلسطينيين

وفد مغربي «تقني» في تل أبيب لترتيب فتح «مكتب الاتصال»

زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه الاقليمية اللبنانية

حزب تونسي يرفض التطبيع مع الاحتلال

نصر الله: قادرون على إصابة أي هدف في أراضي سيطرة إسرائيل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إسرائيل تشن حملات دهم واعتقال واسعة.. وتهدد بهدم منزل أسير فلسطيني

الأزمة المالية لـ”الأونروا” تراوح مكانها ورواتب الموظفين وخدمات اللاجئين على المحك

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف خططها الاستيطانية

جمعية إسرائيلية تلتمس ضد إقامة مركز زوّارٍ يهودي في قلب سلوان بالقدس المحتلة

الشرق الأوسط

إغلاق القاهرة مكتبها في غزة {رسالة دعم} للسلطة الفلسطينية

أشتية يحذر من تصعيد إسرائيلي في خضم الحملة الانتخابية

476 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحافة الفلسطينية

الاهرام المصرية

تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل عدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين في سجونها ضد كورونا

وفد مغربي يزرو إسرائيل لإعادة فتح مكتب اتصال

الشروق المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين

قطاع غزة يسجل انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات بكورونا

إعلام إسرائيلي: الأمن الفلسطيني أحبط عملية طعن كانت تستهدف جنودا إسرائيليين

الغد الأردنية

الشرق القطرية

فلسطين اون لاين

تقرير دعوة لمقاطعة المنتجات الأمريكية ردًّا على شرعنة بضائع المستوطنات

وفاة والد القيادي بالجهاد خضر عدنان بـ "كورونا"

الاحتلال يعتقل ثلاثة من طلبة جامعة بيرزيت على حاجز قرب أريحا

مباحثات مغربية إسرائيلية للتعاون الاقتصادي

مباحثات مغربية إسرائيلية للتعاون الاقتصادي

قبها يطالب بلجنة تحقيق وطنية إسلامية في انتهاك حرمة مسجد النبي موسى

القدس المحلية

غزة: وفاة شاب إثر سقوطه عن علو

اعتقالات ومداهمات إسرائيلية في الضفة والقدس

اصابة عامل برصاص الاحتلال قرب بوابة برطعة

111 قتيلًا في أوساط فلسطينيي 48 منذ بداية العام

اعتقال 22 مستوطنًا خلال تظاهرة بالقدس

سقوط صاروخ داخل حدود غزة

محكمة اسرائيلية تؤجل جلسة استماع الشهود بملف الأسيرة الخطيب

تكريم مديرة وأسرة مركز تأهيل ورعاية الفتيات في جنين

القبض على متهم بعدة سرقات وآخر فار من العدالة بنابلس

الصليب الأحمر الدولي ينتقد مسلسل "فوضى" الإسرائيلي

الحياة الجديدة

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ويفتش عددا من

اصدار ورقة بحثية عن التواجد الأمريكي الدبلوماسي في القدس

الحموري: 120عملية هدم نفذها الاحتلال هذا العام في القدس

إغلاق بنك فلسطين فرع سلفيت بسبب كورونا

الأيام

نقابات عمال غزة": 160 ألف عامل فقدوا دخلهم بسبب "كورونا"

كورونا" تحرم المكلومين من وداع أحبتهم واستقبال المعزين

عندما يعود المزارعون إلى أراضيهم في سهل قاعون

»26وفاة ورصد 1363 إصابة كورونا جديدة

إصابات خلال اقتحام جبع وطورة إخطار بهدم أربع غرف صفية في الأغوار

الحكومة تصادق على دمج وإلحاق وإلغاء أكثر من 25 مؤسسة رسمية غير وزارية

فلسطين والأدب 2020.. حضور عربيّ يتكرّس رغم الجائحة!

مبدعون فلسطينيون غيّبهم الموت عن المشهد الثقافي في العام 2020

وكالة صفا

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في يعبد جنوب جنين

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل 3 طلاب من جامعة بير زيت قرب أريحا

تقرير يكشف إجراءات حكومية نمساوية ضد نشطاء داعمين لقضية فلسطين

الداخلية تعلن اتخاذ عدة إجراءات تزامنا مع المناورة المشتركة للفصائل

حماس: منع الاحتلال تطعيم الأسرى بلقاح "كورونا" جريمة حرب وعنصرية

تفاصيل 9 عمليات فدائية نُفذت في باحات الأقصى خلال 3 سنوات

وكالة الرأي الفلسطينية

إصابة عناصر بالدفاع المدني خلال إطفاء حريق شمال غزة

اتحاد موظفي "أونروا": الوكالة طرحت منح مئات الموظفين إجازة جبرية

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير شمال قطاع غزة

هيئة الاستثمار تبدأ بتمويل مشروع شراء "لاب توب" لخريجي دورات التسويق

المستشفى الاندونيسي يتابع تجهيزات العيادات الخارجية بـ"اليمني السعيد"

فلسطين اليوم

أحداث العالم في 2020.. "وباء" غَير معالم الحياة.. وتفاصيل ومجريات قلبت سياسات"دول"

توضيح من شرطة المرور بغزة بشأن الطرق المغلقة بسبب مناورة فصائل المقاومة

إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب بوابة برطعة

اقتحامات ومداهمات واسعة في نابلس ورام الله وعربدة للمستوطنين في بورين ومادما

في عام 2020.. قوات الاحتلال قتلت 30 طفلاً فلسطينيًا

سما نيوز

لأول مرة .. المقاومة بغزة تنفذ مناورة عسكرية مشتركة

نيويورك بوست تدعو ترامب الى انهاء "التمثيلية السوداء"

الصحة العالمية تحذر وتدعو للاستعداد لما هو " أسوأ " من كورونا

بالصور: وثائق تكشف حفل "مقام النبي موسى" مُنح تصريحا بالموافقة

جيروزاليم بوست": تطبيع السعودية مع إسرائيل سيكون في غضون 12 شهرا

رغم الإغلاق .. إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ 3 شهور

صفارات الإنذار تدوي في محيط معبر "كرم أبو سالم"

مستشار بـ"صحة غزة": نحن بمنتصف عين العاصفة ونسير باتجاه مناعة القطيع

لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين: ازدياد الانتهاكات ضد الصحفيين خلال العام 2020

الخليل: تعليق الدوام في مديرية المواصلات بسبب "كورونا"

عرب 48

حوادث عمل 2020: مصرع 47 عاملا فلسطينيًّا في أراضي 48 وإصابة أكثر من 7 آلاف

نقل ثلاثة من ممثلي الأسرى بـ"ريمون" للعزل دون الإفصاح عن نتائج فحوصاتهم لكورونا

خلال نوفمبر: الاحتلال صادر 11 ألف دونم بالأغوار

المحرر النتشة يضرب عن الطعام فور اعتقاله من أمن السلطة

وكالة وفا

الاحتلال يفتش منازل غرب الخليل

حدث في مثل هذا اليوم

29 كانون أول (ديسمبر)

2008 م بدء الحرب الإسرائيلية الإجرامية على قطاع غزة وطائرات الاحتلال تقصف عشرات المقرات الأمنية والمؤسسات وارتقاء مئات الشهداء في الضربة الأولى.

2005م مقتل ضابطٍ إسرائيلي وإصابة ثلاثة بجروح واستشهاد ثلاثة فلسطينيين في عملية نفّذها الجهاد الإسلامي على حاجز صهيوني قرب مدينة طولكرم.

2003م أُعلن في القاهرة عن وفاة الكاتب و الباحث و المفكّر الفلسطيني أحمد صدقي الدجاني عن عمرٍ يناهز السادسة و الستين .. و يعتبر أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية ، و أحد روّاد التقارب بين التيارين القومي والإسلامي.

1985م اغتيال فهد القواسمة عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية

1984 م اغتيال عضو منظمة التحرير الفلسطينية فهد القواسمة في عمّان, على يد مسلح مجهول. أبعدته إسرائيل في الثاني من أيار (مايو) 1980 بقرار صادر عن وزير الدفاع عيزرا وايزمان، مع رئيس بلدية حلحول السابق محمد ملحم. تلا عملية الإبعاد هجوم إرهابي نفذه تنظيم يهودي سري استهدف رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، وأدى إلى إصابة رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة مما أسفر عن بتر ساقيه.

1947 م سلطات الانتداب البريطاني تجبر سفينة "التاسع والعشرين من نوفمبر" التي تحمل مهاجرين يهوداً غير شرعيين على مغادرة ساحل فلسطين.

1947م مجزرة ترتكبها عصابة الأرغون الصهيونية حيث ألقت برميلا مملوءً بالمتفجرات عند باب العامود بالقدس فقتل 14 عربياً وجرح 27 آخرون.